سبورت: فليك يحسم مستقبل بردجي.. وبرشلونة يفتح الباب أمام رحيله

حسم برشلونة موقفه من مستقبل الجناح السويدي روني بردجي، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة هانز فليك عدم الاعتماد عليه خلال الموسم الجديد، رغم اقتناع النادي بإمكاناته الفنية.

روني بردغجي النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن بردجي، الذي انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل ثلاثة ملايين يورو، طلب الرحيل مع نهاية الموسم، بعدما أدرك صعوبة حصوله على دقائق لعب في ظل تدعيم مركز الجناح بصفقات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما، مع وصول اللاعب إلى برشلونة، إذ سيعقد جلسة مع هانز فليك مدرب برشلونة لحسم مستقبله بشكل نهائي.

ويرى فليك والإدارة الرياضية بقيادة ديكو أن الخيار الأفضل للاعب هو الرحيل، سواء على سبيل الإعارة أو عبر انتقال نهائي يتضمن بند إعادة شراء، بينما سيكون بإمكانه البقاء مع الفريق إذا رغب في ذلك، لكن دون ضمان المشاركة.

وأوضح التقرير أن برشلونة منح اللاعب وممثليه الضوء الأخضر منذ بداية يونيو للبحث عن نادٍ جديد، في ظل اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية.

وتلقى بردجي أكثر من عشرة عروض، أبرزها من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل سندرلاند، وليدز يونايتد، وبرايتون، وفولهام، وأستون فيلا.

كما أبدى أياكس اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، إلى جانب أولمبيك مارسيليا، وبورتو، وعدد من الأندية الإسبانية.

ويأمل برشلونة في حسم مستقبل اللاعب قبل انطلاق معسكر الفريق في إنجلترا يوم 28 يوليو، حتى يتمكن من الانضمام إلى ناديه الجديد وخوض فترة الإعداد كاملة، دون أن يمارس النادي أي ضغوط عليه لاتخاذ القرار.

وأكد التقرير أن برشلونة لا يزال يؤمن بقدرات بردجي، ويعتبر قرار رحيله فنيا بحتا، بهدف منحه فرصة المشاركة بانتظام ومواصلة التطور.

كما يرغب النادي الكتالوني في الاحتفاظ بحق إعادة شراء اللاعب مستقبلا، بعدما ارتفعت قيمته السوقية بشكل ملحوظ، إذ ترى الإدارة أنه يملك المقومات التي تؤهله ليصبح لاعبا مؤثرا في السنوات المقبلة، بينما يبقى القرار النهائي في يد بردغجي ومحيطه.

وخاض روني مع برشلونة 28 مباراة مسجلا هدفين وصنع 4 آخرين.