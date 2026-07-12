بحضور تامر حسني.. طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر على استاد القاهرة

الأحد، 12 يوليه 2026 - 12:47

كتب : FilGoal

جماهير منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر المقرر إقامته على استاد القاهرة.

ويُحيي الحفل، الفنان تامر حسني وبحضور جماهيري كامل العدد.

ويأتي الحفل من تنظيم شركة المتحدة للرياضة.

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ويقام الحفل يوم غدا الإثنين الموافق 13 يوليو الجاري.

وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساء ولمدة ثلاث ساعات.

وجاءت أسعار التذاكر لحضور الحفل من استاد القاهرة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 50 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

درجة كبار الزوار: 500 جنيها

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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