مدرب نانت: لم أر من قبل شيئا مثل غياب مصطفى محمد عن التدريبات حتى الآن

الأحد، 12 يوليه 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

انتقد ميشيل دير زاكاريان مدرب نانت الفرنسي غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق عن التدريبات حتى الآن.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ووقع نادي نانت الفرنسي عقوبة مالية على مصطفى محمد المحترف المصري في صفوفه بسبب عدم حضوره للتدريبات الجماعية في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ولم يعد مصطفى محمد إلى نانت حتى الآن رغم غيابه عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

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وقال ميشيل دير زاكاريان عبر صحيفة أويست فرانس: "مصطفى محمد لم يعد إلى نانت حتى الآن، ولم أر شيئا كهذا من قبل".

وتابع "نشهد اليوم الكثير من التناقضات والأمور غير المنطقية في عالم كرة القدم".

واختتم دير زاكاريان تصريحاته "لكن هو من اتخذ هذه القرار، وسنرى ما سيحدث عند عودته".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مصطفى محمد كان من المفترض أن ينتظم في تدريبات فريقه يوم 24 يونيو الماضي.

لكنه لم ينضم للتدريبات وتغيب لمدة أسبوع متواصل، ولذلك قرر نانت تغريمه عن كل يوم سيغيب فيه عن الفريق.

وهبط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد احتلال المركز الـ 17 وقبل الأخير بالموسم المنقضي.

وينتهي عقد مصطفى محمد بنهاية الموسم المقبل.

ولم ينضم مصطفى محمد لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ولعب مصطفى محمد 61 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 14 هدفا.

وخاض مصطفى محمد مع نانت الموسم الماضي 24 مباراة، وسجل خلالها 4 أهداف.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي بعقد نهائي في صيف 2023، ويمتد لـ 4 مواسم، مقابل 6.5 مليون يورو.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت معارا لموسم 2022 - 2023 من جالاتا سراي التركي.

مصطفى محمد نانت
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