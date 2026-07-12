مدافع اتحاد جدة يخضع لعملية جراحية بسبب إصابة جديدة

يستمر غياب أحمد شراحيلي مدافع فريق اتحاد جدة عن المشاركة في التدريبات لفترة أخرى، بعد تعرضه لإصابة جديدة سيخضع على إثرها لعملية جراحية الأسبوع المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية التي أجراها شراحيلي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد أظهرت إصابته بتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر.

وتعرض شراحيلي للإصابة أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًّا فرديًّا مع مدربه الشخصي خلال فترة الإصابة، وفقًا للنادي الذي أشار إلى أنَّ هذه الإصابة جديدة في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وأوضح النادي أنَّه بعد التشاور مع عدد من الاستشاريين المتخصصين في جراحة العظام وإصابات القدم والكاحل، تقرر خضوع شراحيلي لعملية جراحية الأسبوع المقبل في مدينة بورتو البرتغالية على يد استشاري متخصص في هذا النوع من الإصابات.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًّا إلى المشاركة في الموسم الماضي بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص النمور يعود إلى 4 مايو الماضي حينما شارك في مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ 31 من الدوري السعودي، وبعدها جلس بديلًا في مباراتين، قبل أن يغيب عن الجولتين الأخيرتين من الدوري، نظير معاناته من إصابة في الركبة.

وواصل الاتحاد تحضيراته على ملعبه تحت قيادة مدربه الألماني ينز فيسينج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، وتليها مرحلة ثانية تتضمن معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، ينطلق الإثنين المقبل ويستمر حتى 31 يوليو الجاري، ويخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات تجريبية اثنتان أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ولاس بالماس الإسباني، أما الثالثة فسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويفتتح الفريق الاتحادي موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي العاصمة، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.