كأس العالم - توخيل: بيلينجهام ليس مخطئا لكن إنجلترا يجب أن تتحسن

الأحد، 12 يوليه 2026 - 12:11

كتب : FilGoal

إنجلترا - الكونغو الديمقراطية - توماس توخيل

اتفق توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا مع تصريحات جود بيلينجهام بعد الفوز على منتخب النرويج، لكنه شدد على ضرورة تقديم أداء أفضل.

وكان بيلينجهام قد قاد إنجلترا للفوز 2-1 بتسجيله هدفي المباراة ليمنح فريقه التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ورد بيلينجهام على انتقادات توخيل مؤكدا أنه ربما لا يعرف ما يتطلبه اللعب في ظروف صعبة وضد لاعبين مثل هالاند وأوديجارد.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي ردا على بيلينجهام "بالتأكيد، لا أحد يختلف مع ذلك".

وأضاف "أنا معجب بالمجهود الذي قدمه اللاعبون، بالروح الجماعية والإيمان، والقدرة على تجاوز الصعوبات وتحقيق الفوز، هذا أمر يستحق الإشادة".

وتابع "لكنني مدرب كرة قدم، وأعتقد أننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل، وبشكل عام لم تكن مباراة على أعلى مستوى".

وواصل "قدمنا مباريات أفضل من ذلك، وأرى أننا يجب أن نتحسن ونقدم كرة قدم أفضل".

وشدد توخيل على أهمية تطوير الأداء الهجومي قائلا: "نحتاج للتحسن هجوميا لمنح لاعبين آخرين فرصة الظهور".

وتابع "لكن بالطبع بيلينجهام وهاري كين لاعبان حاسمان، يحبان تحمل المسؤولية ويظهران في اللحظات المهمة".

واختتم توخيل تصريحاته: "أنا فخور وسعيد بالفريق، لكننا نريد تقديم أفضل أداء ممكن لأن الأداء الكبير هو ما يقود للفوز، وما زلت أرى أننا نستطيع أن نكون أفضل".

وسجل جود بيلينجهام هدفي منتخب إنجلترا، فيما أحرز أندرياس شيلدروب هدف منتخب النرويج.

منتخب إنجلترا عاد للتواجد في نصف نهائي كأس العالم لأول منذ 8 سنوات وتحديدا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

فيما ودع منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند البطولة بعد مغامرة رائعة انتهت عند حدود ربع النهائي.

وباتت إنجلترا أول منتخب يمنع المهاجم هالاند من التسجيل في مباراة دولية تنافسية منذ مباراة النمسا في أكتوبر 2024.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم مساء الأربعاء.

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