كأس العالم - باريديس: لعبنا بالقلب أمام سويسرا.. ومواجهة إنجلترا خاصة بالنسبة لبلدنا

الأحد، 12 يوليه 2026 - 12:01

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس

أكد لياندرو باريديس لاعب منتخب الأرجنتين أن التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 كان الهدف الأهم، مشيرا إلى أن منتخب بلاده لم يقدم أفضل مستوياته أمام سويسرا، لكنه أظهر شخصية قوية لتحقيق الفوز.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين ليضرب الأرجنتين موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وقال باريديس عبر قناة DSport الأرجنتينية: "الأهم بالنسبة لي هو أننا حققنا الفوز وتأهلنا، هذا كان الهدف الأهم، ومن الصعب تحليل المباريات مباشرة بعد انتهائها، أعتقد أننا لعبنا بالقلب أكثر من أي شيء آخر، وليس دائما بالطريقة التي نريدها".

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وواصل "من الواضح أنك لا تستطيع دائما تقديم أفضل أداء أو اللعب بشكل رائع في كل مباراة، ولذلك فإن الفوز بهذه الطريقة أيضا أمر مهم".

وأردف "بالتأكيد ستكون مباراة إنجلترا صعبة للغاية، لكننا اعتدنا على هذه التحديات".

وأتم "ندرك تماما ما تمثله مواجهة إنجلترا بالنسبة لبلدنا، لكن علينا فقط أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم مباراة جيدة".

سجل أهداف الأرجنتين كل من أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، فيما سجل دان ندوي هدف سويسرا الوحيد.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.

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