كأس العالم - ألفاريز: كانت مباراة صعبة أمام سويسرا.. ومواجهات البطولة معقدة

اعترف جوليان ألفاريز لاعب منتخب الأرجنتين بصعوبة مباريات كأس العالم بعد الفوز الصعب أمام سويسرا.

جوليان ألفاريز النادي : أتلتيكو مدريد الأرجنتين

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على سويسرا 3-1 بعد وقت إضافي في ربع النهائي.

وسجل جوليان ألفاريز هدفا رائعا منح التقدم للأرجنتين قبل أن يؤمن لاوتارو مارتينيز الانتصار بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة.

وقال جوليان ألفاريز لصحيفة أوليه الأرجنتينية "سددت كرة سابقة، وفي هذه اللقطة وجدت المساحة ولم يضغط علي أحد، فسددت بشكل رائع. هدف جميل".

وأضاف "المباراة كانت صعبة رغم أننا كنا متقدمين عدديا. كنا نعلم أنه إذا استمرينا في اللعب الجماعي سيأتي الهدف".

وتابع "كنا نفضل حسمها مبكرا، لكن مباريات كأس العالم دائما معقدة. تبقى لنا مباراتان".

وأضاف "لا نلعب دائما بالشكل الذي نريده، لكننا نقدم فترات جيدة خلال المباريات. لدينا منافس قوي يضغط علينا ويصعب الأمور".

واختتم ألفاريز تصريحاته "نطلب من الجماهير الثقة، سنقدم أفضل ما لدينا كما نفعل منذ سنوات".

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف النهائي مساء الأربعاء.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين ليضرب موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.