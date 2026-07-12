النصر يخير دوران بين الالتحاق بالمعسكر الإعدادي أو البحث عن وجهة جديدة

الأحد، 12 يوليه 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

طلبت إدارة نادي النصر من وكيل أعمال الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول البحث عن وجهة جديدة، أو الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تسعى لإغلاق هذا الملف قبل انطلاق المعسكر الخارجي في مدينة لشبونة البرتغالية، 25 يوليو الجاري، ويستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

وضم النصر اللاعب في يناير 2025، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد يمتدُّ حتى صيف 2030.

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وأعار القطب العاصمي دوران في صيف العام ذاته إلى فنربخشة قبل أن يرحل إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026.

ولعِب المهاجم المولود عام 2003، 18 مباراةً مع النصر، مسجلًا 12 هدفًا.

فيما أحرز مع فنربخشة خمسة أهداف في 21 مباراة، ومع زينيت هدفين في تسعة لقاءات.

وانطلقت مسيرة المهاجم الكولومبي مع نادي إنفيجادو الكولومبي، ومنه انتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي قبل الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

جون دوران النصر
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