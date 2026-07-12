كأس العالم - بيلينجهام ردا على انتقادات توخيل: ربما لا يعرف صعوبة اللعب في هذه الظروف

رد جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا على انتقادات مدربه توماس توخيل بشأن أداء اللاعبين.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد إنجلترا

وفازت إنجلترا على النرويج 2-1 ضمن ربع نهائي كأس العالم بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال جود بيلينجهام بعد المباراة: "حسنا أيا يكن، المباراة كانت صعبة للغاية، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه".

وشدد "ربما لا يعرف - توخيل - ما يتطلبه اللعب في هذه الظروف أمام فريق يضم لاعبين مثل هالاند وأوديجارد، فالأمر ليس سهلا".

وسجل جود بيلينجهام هدفي منتخب إنجلترا، فيما أحرز أندرياس شيلدروب هدف منتخب النرويج.

منتخب إنجلترا عاد للتواجد في نصف نهائي كأس العالم لأول منذ 8 سنوات وتحديدا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

فيما ودع منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند البطولة بعد مغامرة رائعة انتهت عند حدود ربع النهائي.

وباتت إنجلترا أول منتخب يمنع المهاجم هالاند من التسجيل في مباراة دولية تنافسية منذ مباراة النمسا في أكتوبر 2024.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم مساء الأربعاء.