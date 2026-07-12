كأس العالم - لاعب سويسرا: كم مرة حدث مثل طرد إمبولو.. الأمر سيء للغاية

أعرب ميرو موهيم لاعب منتخب سويسرا عن استيائه من قرارات الحكم في مواجهة الأرجنتين بربع نهائي كأس العالم.

ميرو موهايم النادي : هامبورج سويسرا

وودع منتخب سويسرا كأس العالم على يد حامل اللقب بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في مباراة شهد طرد بريل إمبولو مهاجم الفريق في الدقيقة 72.

وقال ميرو موهيم عبر صحيفة بليك: "لا أعرف كم مرة حدث مثل هذا من قبل".

وأوضح أن يحصل لاعب على بطاقة صفراء ثم حمراء بسبب إدعاء التمثيل وذلك في وسط الملعب".

واختتم موهيم تصريحاته مشددا "إنه أمر سيء للغاية".

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.