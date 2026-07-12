كأس العالم - سولباكن: التفاصيل لم تكن في صالحنا.. وهالاند غادر بسبب الإصابة

أبدى ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج حزنه بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام إنجلترا، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل التحكيمية لم تصب في مصلحة فريقه، كما أشاد بما قدمه لاعبوه خلال البطولة.

وتعرض منتخب النرويج لهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام إنجلترا لينتهي مشوار النرويج في البطولة عند الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وقال ستوله في تصريحات لوسائل الإعلام عن واقعة لمس الكرة لسلك الكاميرا: "هناك أشياء حدثت اليوم كانت غريبة بعض الشيء، لكنها أيضا جزء من كرة القدم".

وواصل "الكرة سقطت من السماء مباشرة، وأعتقد أنها لمست السلك بالفعل، كانت تسقط بشكل عمودي، ومن الواضح بالنسبة لي أنها اصطدمت به، كان موقفا غريبا للغاية".

وأردف "ماذا يمكنني أن أقول أمام بيان فيفا إذا كانوا يؤكدون أن النظام الداخلي لم يسجل أي إشارة؟ لكن الكرة سقطت من السماء".

عن إلغاء هدف توربيورن هيجيم بواسطة تقنية الفيديو قال: "يمكننا أن نشتكي ونشعر بأن أغلب التفاصيل الصغيرة لم تكن في صالحنا، لكن هذه هي كرة القدم، كنا بحاجة لأن تميل تلك التفاصيل لصالحنا".

وواصل "تحدث الكثيرون عن التحكيم والقرارات التي تم تغييرها بعد تدخل تقنية الفيديو، هذه لحظات حاسمة، والضغط الواقع على الحكام قد يكون مؤثرا في مثل هذه المباريات".

عن تبديل إيرلينج هالاند قال: "لم يكن القرار صعبا، لأنه كان منهكا تماما، وفي الحقيقة كان ينبغي أن أستبدله قبل ذلك بعشر دقائق، عانى من مشكلة في ساقه خلال الشوط الثاني، إلى جانب الإرهاق وكدمة في الفخذ".

وواصل "هالاند قدم بطولة كأس عالم استثنائية، سجل سبعة أهداف في خمس مباريات وقدم أداء رائعا".

وأردف "تطورنا تدريجيا كفريق قادر على منافسة أفضل المنتخبات في العالم، لم نكن نريد أن نكون مجرد منتخب يتأهل للبطولات، بل منتخب ينافس فيها".

وأضاف "هؤلاء اللاعبون رفعوا سقف الطموحات، وتمكنوا لأول مرة منذ 28 عاما من جعل النرويج منتخبا حاضرا بقوة في البطولات الكبرى".

وأتم "كانت هناك علاقة رائعة بين الجماهير واللاعبين طوال البطولة، اليوم نشعر بالألم والحزن، لكنني آمل أنه بعد أسبوعين، عندما ننظر إلى ما حققناه، سنشعر بالفخر، صيف 2026 لم يكن سيئا بالنسبة للنرويج".

وسجل جود بيلينجهام هدفي منتخب إنجلترا، فيما أحرز أندرياس شيلدروب هدف منتخب النرويج.

منتخب إنجلترا عاد للتواجد في نصف نهائي كأس العالم لأول منذ 8 سنوات وتحديدا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

فيما ودع منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند البطولة بعد مغامرة رائعة انتهت عند حدود ربع النهائي.

وباتت إنجلترا أول منتخب يمنع المهاجم هالاند من التسجيل في مباراة دولية تنافسية منذ مباراة النمسا في أكتوبر 2024.

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