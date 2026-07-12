كأس العالم - ميسي ومبابي يتصدران صراع الحذاء الذهبي بملاحقة من كين وبيلينجهام
الأحد، 12 يوليه 2026 - 11:14
كتب : FilGoal
يواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع اقتراب البطولة من نهايتها وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.
ويتصدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم فرنسا ترتيب الهدافين ويلاحقهما كل من إرلينج هالاند هداف النرويج وهاري كين وجود بيلينجهام ثنائي إنجلترا.
ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:
1: ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 أهداف.
1: كيليان مبابي (فرنسا) 8 أهداف.
3: إرلينج هالاند (النرويج) 7 أهداف.
4: هاري كين (إنجلترا) 6 أهداف.
4- جود بيلينجهام (إنجلترا) 6 أهداف.
وينتهي كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل.
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