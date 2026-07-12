كأس العالم - فرويلر: ما حدث في مواجهة الأرجنتين كارثة.. وحتى الآن لا أفهم الحكم

الأحد، 12 يوليه 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

ريمو فرويلر - ليونيل ميسي - سويسرا ضد الأرجنتين

انتقد ريمو فرويلر لاعب منتخب سويسرا بشدة قرارات طاقم تحكيم مواجهة فريقه أمام الأرجنتين.

ريمو فرولر

النادي : بولونيا

سويسرا

وودع منتخب سويسرا كأس العالم على يد حامل اللقب بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في مباراة شهد طرد بريل إمبولو مهاجم الفريق في الدقيقة 72.

وقال ريمو فرويلر عبر صحيفة بليك: "ما حدث كارثة، ما زلت لا أفهم كيف يمكن لتقنية الفيديو التدخل في موقف كهذا في مباراة كهذه".

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وشدد "هناك العديد من المخالفات الصغيرة التي يتم تجاهلها، الواقعة بأكملها غريبة، فما حدث لم يستغرق 10 ثوان ولم يتم النظر سوى لثانيتين".

واختتم فرويلر تصريحاته "ليس لدي أدنى فكرة عما يفعله هذا الحكم، في الحقيقة حتى الآن لا أفهم".

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.

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