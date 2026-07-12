كأس العالم - مواعيد الـ4 مباريات المتبقية في البطولة

اقترب كأس العالم من نهايته للعالم أجمع، بعدما انتهى بالنسبة للمصريين عقب خروج منتخب مصر بطريقة درامية من دور الـ16.

وخسر منتخب الفراعنة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متقدما بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 79، ليبدء الشعب المصري في العزوف عن مشاهدة المباريات كما كان.

وتتبقى فقط 4 مباريات في كأس العالم 2026.

مباراتا نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

ويستعرض FilGoal.com جدول المباريات الـ4 المتبقية والذي يأتي على النحو التالي:

نصف النهائي

الثلاثاء 14 يوليو 10:00 مساء.. فرنسا × إسبانيا

الأربعاء 15 يوليو 10:00 مساء.. إنجلترا × الأرجنتين

مباراة البرونزية

السبت 18 يوليو 11:59 مساء.. الخاسران في نصف النهائي

المباراة النهائية

الأحد 19 يوليو 10:00 مساء.. الفائزان في نصف النهائي

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