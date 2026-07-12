كأس العالم - ميسي: هذا المنتخب اعتاد على صنع المفاجآت.. وسنستمتع بما حققناه

شدد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على أن ما يحققه منتخب بلاده في السنوات الأخيرة ليس أمرا عاديا، مؤكدا على أهمية الاستمتاع باللحظة قبل التفكير في مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين ليضرب موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام: "من الرائع أن تستمتع الجماهير بما نعيشه نحن أيضا، كما قلت، هذا الفريق جعل الناس تعتاد على أشياء ليست طبيعية".

وواصل "ليس من السهل أن تصبح بطلا للعالم، وأن تفوز بكل ما فزنا به، ثم تواصل المنافسة وتحافظ على مستواك وتكون مجددا بين أفضل أربعة منتخبات وتخوض نصف نهائي آخر".

وأردف "يجب الاستمتاع بكل لحظة، لأننا لا نعرف إن كان هذا سيتكرر أو متى سيحدث مجددًا، انتظرنا سنوات طويلة قبل أن نعود أبطالا للعالم، لذا من الطبيعي أن يستمتع الجميع بما نحققه ويمنحه قيمته".

وأتم "أما نحن، فسنسعى الآن إلى الراحة واستعادة قوتنا، ثم العودة للمنافسة في نصف النهائي ضد إنجلترا".

وسجل ليونيل ميسي في كأس العالم 8 أهداف وصنع 2 آخرين.

video:1