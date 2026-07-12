كأس العالم - ميسي: هذا المنتخب اعتاد على صنع المفاجآت.. وسنستمتع بما حققناه

الأحد، 12 يوليه 2026 - 10:43

كتب : FilGoal

ميسي

شدد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على أن ما يحققه منتخب بلاده في السنوات الأخيرة ليس أمرا عاديا، مؤكدا على أهمية الاستمتاع باللحظة قبل التفكير في مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين ليضرب موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام: "من الرائع أن تستمتع الجماهير بما نعيشه نحن أيضا، كما قلت، هذا الفريق جعل الناس تعتاد على أشياء ليست طبيعية".

أخبار متعلقة:
حطم رقما جديدا.. ميسي صاحب أكثر تمريرات حاسمة في تاريخ كأس العالم إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد" هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له كأس العالم - مؤتمر ياكين: هناك أكثر من طريقة لإيقاف ميسي.. وسنفتقد هذا اللاعب

وواصل "ليس من السهل أن تصبح بطلا للعالم، وأن تفوز بكل ما فزنا به، ثم تواصل المنافسة وتحافظ على مستواك وتكون مجددا بين أفضل أربعة منتخبات وتخوض نصف نهائي آخر".

وأردف "يجب الاستمتاع بكل لحظة، لأننا لا نعرف إن كان هذا سيتكرر أو متى سيحدث مجددًا، انتظرنا سنوات طويلة قبل أن نعود أبطالا للعالم، لذا من الطبيعي أن يستمتع الجميع بما نحققه ويمنحه قيمته".

وأتم "أما نحن، فسنسعى الآن إلى الراحة واستعادة قوتنا، ثم العودة للمنافسة في نصف النهائي ضد إنجلترا".

وسجل ليونيل ميسي في كأس العالم 8 أهداف وصنع 2 آخرين.

منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - لاعب سويسرا: كم مرة حدث مثل طرد إمبولو.. الأمر سيء للغاية كأس العالم - سولباكن: التفاصيل لم تكن في صالحنا.. وهالاند غادر بسبب الإصابة كأس العالم - ميسي ومبابي يتصدران صراع الحذاء الذهبي بملاحقة من كين وبيلينجهام كأس العالم - فرويلر: ما حدث في مواجهة الأرجنتين كارثة.. وحتى الآن لا أفهم الحكم كأس العالم - مواعيد الـ4 مباريات المتبقية في البطولة كأس العالم - هالاند: ما حققناه مجرد بداية.. وأثبتنا قدرتنا على مفاجأة الكبار كأس العالم - قرعة موجهة.. كيف خطط فيفا لتواجد الرباعي صدارة التصنيف في نصف النهائي كأس العالم - تشاكا: من المؤلم أن تخسر بسبب قرار واحد من الحكم
أخر الأخبار
كأس العالم - لاعب سويسرا: كم مرة حدث مثل طرد إمبولو.. الأمر سيء للغاية دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سولباكن: التفاصيل لم تكن في صالحنا.. وهالاند غادر بسبب الإصابة 2 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ميسي ومبابي يتصدران صراع الحذاء الذهبي بملاحقة من كين وبيلينجهام 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - فرويلر: ما حدث في مواجهة الأرجنتين كارثة.. وحتى الآن لا أفهم الحكم 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مواعيد الـ4 مباريات المتبقية في البطولة 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ميسي: هذا المنتخب اعتاد على صنع المفاجآت.. وسنستمتع بما حققناه 34 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هالاند: ما حققناه مجرد بداية.. وأثبتنا قدرتنا على مفاجأة الكبار 51 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - الأهلي يرفع عرضه لضم بكرار من دينامو زغرب ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين