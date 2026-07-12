كأس العالم - هالاند: ما حققناه مجرد بداية.. وأثبتنا قدرتنا على مفاجأة الكبار

الأحد، 12 يوليه 2026 - 10:26

كتب : FilGoal

هالاند

عبر إيرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج، عن فخره بما حققه منتخب بلاده في كأس العالم 2026، رغم الخروج من ربع النهائي أمام إنجلترا، مشيرا إلى أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح لبناء مشروع قوي.

وتعرض منتخب النرويج لهزيمة أمام إنجلترا 2-1 في الدور ربع النهائي لكأس العالم.

وقال هالاند في تصريحات لوسائل الإعلام: "بصراحة، من الجيد أن أبدأ الإجازة الآن بعد الوصول إلى ربع النهائي مع منتخب النرويج، أنا سعيد بحياتي وأستمتع بهذه الفترة، وأشعر أنني في وضع جيد".

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وواصل "كان من الصعب استيعاب كل ما مررنا به خلال الأسابيع الستة الماضية، كانت رحلة مليئة بالأحداث والانطباعات والمشاعر، أعتقد أن هذه البطولة غيرت النرويج، كما غيرتني أنا شخصيا".

وأردف "نحن نبني شيئا مميزا في النرويج، وأعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى مرحلة مهمة، الآن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على ما حققناه، ولقد أثبتنا أن بإمكاننا الفوز على واحدة من أعظم القوى الكروية في العالم، وهي البرازيل".

وكشف "خسرنا أمام إنجلترا، لكننا قدمنا مباراة قوية، ولو سارت بعض القرارات بشكل مختلف، ربما كانت النتيجة مختلفة".

وأضاف "في هذا المستوى، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق، وأنا أعرف ذلك جيدا، حتى مع فريقي، كل شيء يُحسم بالتفاصيل".

وعن القرارات التحكيمية قال: "عادة ما يحصل الفريق الأفضل، وهو إنجلترا في هذه الحالة، على مثل هذه القرارات، وهذا يحدث أيضًا معي في فريقي، إذ غالبا ما تميل التفاصيل لصالح الفريق الأفضل".

وأتم "في النهاية، أشعر بفخر كبير. كنت فخورا بهذا المنتخب في كل يوم منذ تأهلنا، وحتى نهاية مشوارنا هنا في الولايات المتحدة".

وأنهى هالاند كأس العالم بتسجيله 7 أهداف وصناعة آخر.

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