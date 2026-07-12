كأس العالم - قرعة موجهة.. كيف خطط فيفا لتواجد الرباعي صدارة التصنيف في نصف النهائي

تواجدت منتخبات فرنسا والأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا في نصف النهائي كأس العالم 2026، وهو ما يحدث لأول مرة بتواجد أول 4 منتخبات في تصنيف فيفا بالمربع الذهبي للمونديال.

عقب تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم وإكمال عقد المتأهلين، استعاد البعض محاولة فيفا لضمان تواجد الرباعي الذي تصنيف فيفا في المربع الذهبي لـ 2026.

وبالفعل هو ما حدث، فرنسا في الصدارة ثم الأرجنتين ثانيا، وإسبانيا في المركز الثالث وإنجلترا في المركز الرابع، سيخوضون لقاءات نارية في نصف النهائي.

في 28 نوفمبر 2025 أي قبل أسبوع على إقامة قرعة كأس العالم 2026 نشرت شبكة "TNT" الإنجليزية تقريرا عن تغيير طريقة إقامة القرعة.

والهدف منها ألا تتمكن الدول الـ 4 المصنفة الأولى من لقاء بعضها البعض إلا في نصف النهائي حال تصدروا ترتيب مجموعاتهم.

وأوضح التقرير آنذاك "أنه ستوضع إسبانيا والأرجنتين، المصنفتان الأولى والثانية في تصنيف فيفا، في جهتين عكسيتين من القرعة، إلى جانب فرنسا المصنفة الثالثة وإنجلترا المصنفة الرابعة".

وطبق فيفا الأمر المُتبع في بطولة ويمبلدون للتنس حيث تمنح القرعة فرصة لأفضل 4 في التصنيف لمواجهة بعضهم البعض في نصف النهائي إذ لم يودعوا مبكرا.

وهو ما حدث بالفعل، تصدرت إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين ترتيب مجموعاتهم وحصل كل فريق على مسار بعيدا عن منافسة المباشر.

وسارت الأمور كما خُطط لها حتى الوصول للمربع الذهبي.

التقرير أشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتمد فيفا على ذلك النظام المُسمى بـ "المسارين المنفصلين" بل حدث من قبل في كأس العالم للأندية 2025 من أجل "ضمان التوازن التنافسي".

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تُفرض فيه قيود في البطولات السابقة على مسارات المنتخبات، فسبق أن التقى منتخبا فرنسا والأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2018.

وكانت الحالة الوحيد لعدم حدوث ذلك هو ألا يتصدر واحد من المنتخبات الأربعة ترتيب مجموعته.

موعد مباراتي نصف النهائي

فرنسا × إسبانيا.. الثلاثاء 14 يوليو في العاشرة مساءً على ملعب دالاس.

الأرجنتين × إنجلترا.. الأربعاء 15 يوليو في العاشرة مساءً على ملعب أتلانتا.

مباراة البرونزية

السبت 18 يوليو 11:59 مساء.. الخاسران في نصف النهائي

المباراة النهائية

الأحد 19 يوليو 10:00 مساء.. الفائزان في نصف النهائي

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