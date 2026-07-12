كأس العالم - تشاكا: من المؤلم أن تخسر بسبب قرار واحد من الحكم

وصف جرانيت تشاكا قائد منتخب سويسرا أن قرار وحيد من الحكم "قتل اللقاء" ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وودع منتخب سويسرا كأس العالم على يد حامل اللقب بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في مباراة شهد طرد بريل إمبولو مهاجم الفريق في الدقيقة 72. (طالع التفاصيل)

وقال قائد سويسرا في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك": "بدأنا جيدا واستحوذنا على الكرة ولم نخلق فرصا في الشوط الأول، لم يكن للأرجنتين فرصا سوى من هدف جاء من ركنية".

وأضاف "الشوط الثاني كان لنا لأننا كنا نعلم أنه يمكننا المخاطرة تدريجيا، واستغللنا الفرصة وسجلنا وكنا أكثر حيوية وثقة لكن البطاقة الحمراء غيرت كل شيء".

وتابع "من المؤلم أن تخسر بسبب قرار واحد من الحكم، من الصعب تقبل الأمر بعد المباراة، لأن غرفة الملابس كانت هادئة للغاية، وخيبة الأمل التي شعرنا بعد المباراة أمام الأرجنتين تدل على قوة عزيمة الفريق".

وأتم "القواعد لا تتغير لكن قرار واحد يقتل اللقاء، هذا رأيي".

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

video:1

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.