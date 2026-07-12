كأس العالم - أكانجي: الحكم كان منحازا للأرجنتين واحتسب كل مخالفة صغيرة

أوضح مانويل أكانجي لاعب منتخب سويسرا أن الحكم كان "منحازا" لصالح الأرجنتين خلال مباراة المنتخبين في دور الـ 8 من كأس العالم 2026.

وودع منتخب سويسرا كأس العالم على يد حامل اللقب بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في مباراة شهد طرد بريل إمبولو مهاجم الفريق في الدقيقة 72. (طالع التفاصيل)

وقال أكانجي في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك": "من المؤسف إقصائنا بتلك الطريقة وأنت تعلم أنك قادر على الفوز، حتى مع وجود الحكم ضدك، احتسب كل مخالفة صغيرة ضدنا".

وأضاف "لست من النوع الذي يشتكي من الحكم، لكنني لم ألعب من قبل مباراة بهذه الدرجة من الانحياز، حيث احتسبت كل مخالفة صغيرة. لم تحتسب أي من تمثيلياتهم، ثم حصل إمبولو على بطاقة صفراء ثانية".

وأتم "لا يمكننا تغيير ما حدث الآن".

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

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ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.