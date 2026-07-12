كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون

شن مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا هجوما لاذعا عقب توديع فريقه كأس العالم 2026 من دور الـ 8 على يد الأرجنتين.

وودع منتخب سويسرا كأس العالم على يد حامل اللقب بعدما أكملوا اللقاء بـ 10 لاعبين من الدقيقة 72.

وفازت الأرجنتين بنتيجة 3-1 على سويسرا عقب الوصول لشوطين إضافيين، في مباراة شهدت طرد بريل إمبولو عقب العودة لتقنية الفيديو. (طالع تفاصيل الطرد)

وقال مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا في المؤتمر الصحفي: "لم يكن ضروريا منح البطاقة الصفراء في حالة إمبولو. لم يكن هناك أي مبرر لذلك. إنه قانون لا يجب أن يتواجد في ربع نهائي كأس العالم".

وأضاف "حقيقة أنهم اضطروا لتصحيح خطأ باريديس وإضعافنا أمر غير مفهوم بالنسبة لي".

وأكمل "لا أقول إنهم يفضلون الأرجنتين لكن كرة القدم لم تكن في صالحنا، عوقبنا بسبب خطأ تحكيمي، لم أكن أعرف هذا القانون من قبل، هي حالة بسيطة مُنح خلالها بطاقة صفراء ثم تدخلت تقنية الفيديو فكانت لحظة حاسمة لنا وحاسمة لنتيجة اللقاء".

وأتم "إدخال هذا القانون أمر غير ضروري على الإطلاق، هو أمر مؤلم للغاية، كنا نستحق التواجد في المربع الذهبي".

يذكر أن مدرب سويسرا قبل المباراة رفض إلقاء اللوم على القرارات التحكيمية في تأهل الأرجنتين على حساب منتخب مصر.

وقال مدرب سويسرا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تصريحات مدرب ولاعبي مصر بأن الحكام يساعدون الأرجنتين؟ بشكل عام، المباريات تُدار بعدالة في الوقت الحالي. ومع وجود تقنية الفيديو، يمكن مراجعة كل شيء".

وأضاف "لا توجد حاجة لحسم كل شيء بالكلمات بعد المباراة، عندما تتاح لك فرصك، عليك أن تستغلها، لذلك، يجب أن يُحسم كل شيء داخل الملعب".

وأتم "الفرصة تكون أثناء المباراة نفسها. أما بعد نهايتها، فإن تبرير الأمور أو توجيه الإهانات للآخرين لا علاقة له بالعدالة".

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وأصبح إمبولو أول لاعب يتحصل على بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء بسبب ادعاء السقوط منذ نسخة 2006.

وقبل كأس العالم أعلن مجلس كرة القدم على 3 تعديلات يُسمح فيها لحكم الفيديو المساعد التدخل:

1 البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية خاطئة بشكل واضح.

2 الخطأ في تحديد هوية اللاعب عندما يعاقب الحكم الفريق الخطأ على مخالفة ينتج عنها بطاقة حمراء.

3 الركلة الركنية المحتسبة بشكل خاطئ.