كأس العالم - "نحن من أفضل 4 منتخبات في العالم".. ألفاريز رجل مباراة الأرجنتين ضد سويسرا

فاز خوليان ألفاريز بجائزة رجل مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وسجل ألفاريز هدفا ساهم في فوز التانجو بنتيجة 3-1 على سويسرا والتأهل لنصف النهائي عقب الوصول لـ 120 دقيقة.

وقال ألفاريز عقب تتويجه بجائزة رجل المباراة: "سعيد جدا لأننا بين أفضل 4 منتخبات في العالم الآن".

وأضاف "كنا نريد إنهاء الأمور مبكرا، وكل المباريات صعبة، لكننا قاتلنا حتى النهاية رغم أن المنافسين يصعبون الأمور علينا".

وأتم عن لقاء إنجلترا "مباراة في نصف نهائي كأس العالم ستكون صعبة جدا، نحن نعرف كيف يلعبون ويمتلكون لاعبين بجودة عالية وعلينا أن نركز على التعافي قبل اللقاء".

وأطلق المهاجم 3 تسديدات سكنت واحدة منها الشباك، وجاءت دقة تمريراته بنسبة 88%، وأكمل 3 تدخلات دفاعية.

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موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء يوليو 2026.

ستنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً.

وستقام المباراة على ملعب أتلانتا الذي يتسع لـ 75 ألف مشجع.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.