كأس العالم - "نحن من أفضل 4 منتخبات في العالم".. ألفاريز رجل مباراة الأرجنتين ضد سويسرا

الأحد، 12 يوليه 2026 - 08:03

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - الأرجنتين

فاز خوليان ألفاريز بجائزة رجل مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وسجل ألفاريز هدفا ساهم في فوز التانجو بنتيجة 3-1 على سويسرا والتأهل لنصف النهائي عقب الوصول لـ 120 دقيقة.

وقال ألفاريز عقب تتويجه بجائزة رجل المباراة: "سعيد جدا لأننا بين أفضل 4 منتخبات في العالم الآن".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات كأس العالم - الضحية رقم 16.. إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال كأس العالم – الثانية في 2026.. طرد إمبولو أمام الأرجنتين بعد تطبيق قاعدة "تحديد الهوية" كسر لعنة سبيد

وأضاف "كنا نريد إنهاء الأمور مبكرا، وكل المباريات صعبة، لكننا قاتلنا حتى النهاية رغم أن المنافسين يصعبون الأمور علينا".

وأتم عن لقاء إنجلترا "مباراة في نصف نهائي كأس العالم ستكون صعبة جدا، نحن نعرف كيف يلعبون ويمتلكون لاعبين بجودة عالية وعلينا أن نركز على التعافي قبل اللقاء".

وأطلق المهاجم 3 تسديدات سكنت واحدة منها الشباك، وجاءت دقة تمريراته بنسبة 88%، وأكمل 3 تدخلات دفاعية.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء يوليو 2026.

ستنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً.

وستقام المباراة على ملعب أتلانتا الذي يتسع لـ 75 ألف مشجع.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

خوليان ألفاريز كأس العالم الأرجنتين سويسرا
نرشح لكم
كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات كسر لعنة سبيد كأس العالم - الضحية رقم 16.. إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال كأس العالم – الثانية في 2026.. طرد إمبولو أمام الأرجنتين بعد تطبيق قاعدة "تحديد الهوية" كأس العالم - بيلينجهام: فزنا على النرويج بالطريقة الصعبة حطم رقما جديدا.. ميسي صاحب أكثر تمريرات حاسمة في تاريخ كأس العالم مشروع توخيل.. حين توقف الإنجليز عن عدّ التمريرات كأس العالم - للمرة الرابعة - بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا والنرويج
أخر الأخبار
كأس العالم - "نحن من أفضل 4 منتخبات في العالم".. ألفاريز رجل مباراة الأرجنتين ضد سويسرا 7 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات 29 دقيقة | في المونديال
كسر لعنة سبيد 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الضحية رقم 16.. إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال ساعة | في المونديال
كأس العالم – الثانية في 2026.. طرد إمبولو أمام الأرجنتين بعد تطبيق قاعدة "تحديد الهوية" 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - بيلينجهام: فزنا على النرويج بالطريقة الصعبة 3 ساعة | في المونديال
حطم رقما جديدا.. ميسي صاحب أكثر تمريرات حاسمة في تاريخ كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
من أجل 2030.. باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين