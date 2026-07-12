كأس العالم - موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في نصف النهائي.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات

ضرب منتخب الأرجنتين موعدا ناريا مع منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب إنجلترا لنصف النهائي بفضل الفوز على النرويج بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

فيما تفوق منتخب الأرجنتين على سويسرا بالفوز بنتيجة 3-1 في ربع النهائي عقب لعب 120 دقيقة.

وخلال مشواره، فاز التانجو على الجزائر والأردن والنمسا وكاب فيردي ومصر وسويسرا لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

فيما حقق الأسود الثلاثة الفوز كرواتيا وبنما والكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج وتعادلوا مع غانا للوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2018.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء يوليو 2026.

ستنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً.

وستقام المباراة على ملعب أتلانتا الذي يتسع لـ 75 ألف مشجع.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان في 14 مباراة سابقة سواء ودية أو رسمية.

اللقاء الأخير في نوفمبر 2004 انتهى بفوز إنجلترا بنتيجة 3-2 وديا في لقاء أقيم في جينيف بسويسرا.

وستكون تلك المواجهة السادسة في كأس العالم بين المنتخبين، الأولى في 1962 فازت إنجلترا 3-1، وفي 1966 كرروا الفوز 1-0.

وانتصرت الأرجنتين بثنائية مارادونا الخالدة في لقاء 1986 بنتيجة 2-1، ثم تفوق التانجو بركلات الترجيح بهدف في 1998 بعد التعادل 2-2.

وجاءت المباراة الأخيرة في 2002 وفازت إنجلترا بهدف ديفيد بيكام من ركلة جزاء.

فوز إنجلترا: 6

فوز الأرجنتين: 3

تعـــــــــــادل: 5