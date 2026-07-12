تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على سويسرا بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم على ملعب كانساس سيتي.

سجل أهداف الأرجنتين كل من أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، فيما سجل دان ندوي هدف سويسرا الوحيد.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.































كسر لعنة سبيد

"سبيد" صانع محتوى شهير يتابعه ما يفوق 100 مليون متابع عبر منصتي تيك توك ويوتيوب.

ويتواجد "سبيد" في المباريات الكبرى حيث يظهر رد فعله على الأحداث بشكل مباشر من المدرجات.

خلال مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، انتشرت بعض الأخبار أن الفريق الذي يسانده "سبيد" يخسر.

وبالفعل هو ما حدث مع كوت ديفوار ضد النرويج والبرتغال ضد إسبانيا والبرازيل ضد النرويج.

ولأنه مُحبا لـ كريستيانو رونالدو نجم البرتغال فإنه لا يشجع الأرجنتين أو ليونيل ميسي.

خلال مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي ارتدى قميص الأخير وخسر بنتيجة 3-2، وأيضا ارتدى قميص منتخب مصر وخسرنا بنتيجة 3-2 بسيناريو مجنون.

عقب انتشار "لعنة سبيد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرر صانع المحتوى الظهور بقمصان خاصة في مباريات ربع النهائي.

المغرب ضد فرنسا وإسبانيا ضد بلجيكا وإنجلترا ضد النرويج، ظهر "سبيد" بقميص مقسوم لنصفين كل نصف يحمل شعار منتخب.

لكن خلال لقاء الأرجنتين ضد سويسرا لم يواصل "سبيد" ما فعله في باقي المباريات بل ارتداء قميص التانجو، وتلك المرة لم كُسرت اللعنة، الأرجنتين انتصرت وفي نصف نهائي كأس العالم.

عقب الهدف الثالث ظهرت علامات الإحباط على وجه صانع المحتوى، فمن سيشجع في نصف نهائي، إنجلترا أم الأرجنتين؟

🚨| BREAKING: SPEED LEAVES THE STADIUM AFTER LAUTARO MARTÍNEZ SCORES ARGENTINA'S THIRD GOAL IN THE FINAL MINUTES AGAINST SWITZERLAND 😭😭😭🇦🇷 pic.twitter.com/9jZf1V2MyY — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

التشكيل

لم يُجر ليونيل سكالوني بأي تغيير على تشكيله الأساسي الذي بدأ أمام سويسرا، فكانت نفس الأسماء التي بدأت مواجهة مصر.

في المقابل بدأ جابرييل سو في وسط سويسرا بدلا من أردون ياشاري في تغيير وحيد بكتيبة مورات ياكين.

وصف المباراة

10 دقائق كانت كافية لاهتزاز الشباك، ركنية نفذها ليونيل ميسي ورأسية أليكسيس ماك أليستر سكنت الشباك معلنة التقدم بهدف أول للتانجو.

وأصبح ميسي أكثر لاعب يصنع أهدافا في تاريخ كأس العالم برصيد 10 أهداف وللمصادفة الـ 10 تمريرات حاسمة سجلها 10 لاعبين مختلفين.

ألكسيس ماك أليستر يمنح الأرجنتين هدف التقدّم من رأسية متقنة#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/O3CZf9Bqnn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

في الدقيقة 20 جاء أول تهديد سويسري بتصويبة قوية من سو جاءت في يد إيمليانو مارتينيز الذي تصدى بثبات.

وكاد بريل إمبولو أن يدرك التعادل لكن حارس الأرجنتين خرج في الوقت المناسب ومنع انفراد مهاجم سويسرا في الدقيقة 31.

شوط أول انتهى بتقدم الأرجنتين بهدف وحيد.

في الشوط الثاني ضاعف لاعبو سويسرا من مجهوداتهم الهجومية لكنهم اصطدموا بتألق مارتينيز.

لكن ذلك التألق توقف بهدف دان ندوي الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية على يسار الحارس مدركا التعادل في الدقيقة 67.

⚽️🔥 دان ندوي يدرك التعادل لسويسرا ويعيد اللقاء إلى نقطة الصفر#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/mkgpXp6y0h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

عقب الهدف أشهر الحكم بطاقة صفراء للياندرو باريديس بعد تدخل على بريل إمبولو لاعب سويسرا في الدقيقة 69.

لكن عودة الحكم لتقنية الفيديو قلبت الأحداث رأسا على عقب.

تقنية الفيديو طلبت من الحكم البرتغالي جواو بينيرو مطالعة اللقطة مجددا تنفيذا لقاعدة "تحديد هوية اللاعب المعاقب" التي تظهر لأول مرة في نسخة 2026.

الحكم عقب دقيقة من مطالعة اللقطات، عاد لأرض الملعب وألغى البطاقة الصفراء للأرجنتيني ومنحها لإمبولو بسبب إدعاء السقوط.

وسرعان ما تبعت البطاقة الصفراء من بينيرو أخرى حمراء لأن إمبولو تحصل على بطاقة صفراء أولى في نهاية الشوط الأول.

🟥 الحكم البرتغالي جواو بينهيرو يُشهر البطاقة الحمراء لنجم سويسرا بريل إمبولو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين ! اتخذ القرار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (72).#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/JfiPScxWGJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

أكمل منتخب سويسرا اللقاء بـ 10 لاعبين في ظل بكاء إمبولو بعد طرده.

بعد الطرد تراجع لاعبو سويسرا، وفي الدقيقة 90+2 كاد ميسي أن يسجل بقدمه اليمنى بتصويبة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته جاءت بجوار القائم.

وتألق جريجور كوبل حارس سويسرا في التصدي لضربة مقصية من ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 90+9.

وصلت المباراة لشوطين إضافيين، وحاول البديل تياجو ألمادا مرتين في الدقيقتين 92 و95 تصدى الحارس للأولى وجاءت الثانية في الشباك الخارجية.

شوط شهد أيضا إشهار بطاقتين صفراوين لكل من تياجو ألمادا ولاوتارو مارتينيز في نفس الدقيقة.

رغم ضغط الأرجنتين لم تتغير النتيجة وانتقلنا للشوط الإضافي الثاني.

في الدقيقة 112 أنهى خوليان ألفاريز صمت الجميع، تصويبة قوية من خارج الـ 18 على يسار الحارس أعلنت تقدم الأرجنتين بالهدف الثاني.

وسجل ألفاريز 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من كأس العالم متساويا مع دييجو أرماندو مارادونا وخلف ميسي صاحب الـ 7 أهداف.

تسديدة في غاية الروعة من خوليان ألفاريز تُعيد التقدّم للأرجنتين#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/CsvUge4AG3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أنهى لاوتارو مارتينيز اللقاء بالهدف الثالث بمتابعة لانفراد فلاكو لوبيز الذي تصدى له الحارس.

🔥⚽️ لاوتارو مارتينيز يحسم المواجهة بهدف ثالث في شباك سويسرا#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/ZyUpHaW7tJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

لتنتهي المباراة بفوز التانجو وتفادي "لعنة سبيد".