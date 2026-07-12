كأس العالم - بيلينجهام: فزنا على النرويج بالطريقة الصعبة

يرى جود بيلينجهام لاعب إنجلترا أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على النرويج.

وفازت إنجلترا على النرويج 2-1 ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وقال جود بيلينجهام عبر موقع فيفا: "توخيل قال إننا لم نقدم أداء جيدا؟ الأمر لم يكن سهلا داخل الملعب. حاولنا خلق أجواء إيجابية داخل الفريق، ويجب أن نستمر على ذلك قبل خوض نصف النهائي".

وأضاف "لا أستطيع أن أشيد بزملائي بما يكفي. لن تفوز بكل مباراة عبر الاستحواذ وتمرير ألف كرة، أحيانا عليك أن تحقق الفوز بالطريقة الصعبة، وهذا ما فعلناه الليلة".

وتابع "جميع اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا، وكل تقديري واحترامي يذهب إلى زملائي الذين قاتلوا وقدموا كل ما لديهم طوال المباراة".

وأجاب "هالاند؟ عشنا لحظات لا تنسى معا في دورتموند. كنا ندفع بعضنا البعض كل يوم، واحتفلنا معا، وتطورنا معا. هذا النوع من الروابط لا يختفي لأننا نرتدي قميصي منتخبين مختلفين".

وأتم تصريحاته "والدتي كان تطلب مني طوال الأسبوع أن أراقب ألفاظي، وتدخلاتي، وتعابير وجهي، وانفعالاتي، حتى لا أحصل على بطاقة صفراء".

وسجل جود بيلينجهام هدفي منتخب إنجلترا، فيما أحرز أندرياس شيلدروب هدف منتخب النرويج.

video:1

منتخب إنجلترا عاد للتواجد في نصف نهائي كأس العالم لأول منذ 8 سنوات وتحديدا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

فيما ودع منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند البطولة بعد مغامرة رائعة انتهت عند حدود ربع النهائي.

وباتت إنجلترا أول منتخب يمنع المهاجم هالاند من التسجيل في مباراة دولية تنافسية منذ مباراة النمسا في أكتوبر 2024.

وتنتظر إنجلترا الفائز من مواجهة الأرجنتين ضد سويسرا في نصف النهائي.