حطم رقما جديدا.. ميسي صاحب أكثر تمريرات حاسمة في تاريخ كأس العالم

أصبح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع سويسرا على ملعب كانساس سيتي في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الأرجنتين بالهدف الأول برأسية أليكسيس ماك أليستر من صناعة ميسي من ركلة ركنية في الدقيقة 10.

ألكسيس ماك أليستر يمنح الأرجنتين هدف التقدّم من رأسية متقنة#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/O3CZf9Bqnn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 12, 2026

ووصل ميسي لـ 10 تمريرات حاسمة في كأس العالم متفوقا على الألماني فريتز والتر صاحب الـ 9 تمريرات.

وصنع ميسي هدفا في 2006 ومثله في 2010 وآخر في 2014، وارتفع العدد ليصبح 2 في 2018 ثم 3 في 2022 و2 في 2026.

والأعجب أن التمريرات الحاسمة الـ 10 لميسي سجلها 10 لاعبين مختلفين وهم هيرنان كريسبو وكارلوس تيفيز وأنخل دي ماريا وجابرييل ميركادو وسيرخيو أجويرو وإنزو فيرنانديز وناهويل مولينا وخوليان ألفاريز وكريستيان روميرو وأليكسيس ماك أليستر.

وبذلك أصبح ميسي صاحب أكثر عدد من الأهداف في كأس العالم برصيد 21 هدفا والأكثر صناعة برصيد 10 أهداف.

ويتصدر ميسي قائمة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي.

ويستعد الفائز من تلك المباراة لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً.