من أجل 2030.. باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي

الأحد، 12 يوليه 2026 - 04:23

كتب : FilGoal

باولو مالديني

أعلن الاتحاد الإيطالي تعيين باولو مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي، والبرازيلي ليوناردو في منصب مستشار.

ووفقا للتقارير فإن منصب مالديني غير مسبوق في الاتحاد الإيطالي، مع مسؤولية شاملة تتجاوز تعيين المدرب الرئيسي القادم لتشمل الإشراف على مسار المنتخب الإيطالي بأكمله.

وصرّح جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد قائلا: "لطالما كان مالديني هدفي. اعتقدت أنه الشخص المناسب للإشراف على القطاع الفني للاتحاد الإيطالي، والذي يشمل ليس فقط المنتخب الوطني، بل أيضا جميع منتخبات الشباب".

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وأضاف "على مدار أسبوعين، ناقشنا جميع المشاريع بتفصيل دقيق، وأخبرني باولو على الفور أنه سيسعده إشراك ليوناردو كمستشار، لأن العمل واسع النطاق، ويتطلب جهدا كبيرا، ويمثل تحديا".

وواصل "أنا سعيد بذلك لأنني أكن احتراما عميقا لليوناردو. إنهما وجهان لعملة واحدة؛ فهناك التزام لمدة 4 سنوات يجب أن يقودنا من الآن وحتى عام 2030، وصولا إلى كأس العالم القادمة، مرورًا ببطولة أوروبا".

وسبق أن عمل مالديني وليوناردو سويا في ميلان الإيطالي.

وستكون المهمة الأولى لمالديني هي تعيين مدير فني جديد للأتزوري ويأتي أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني على رأس المرشحين.

وغاب منتخب إيطاليا عن كأس العالم 3 مرات متتالية في سابقة تاريخية.

وخسر منتخب من البوسنة في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بركلات الترجيح.

كأس العالم باولو مالديني
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