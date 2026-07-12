كأس العالم - للمرة الرابعة - بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا والنرويج

الأحد، 12 يوليه 2026 - 04:03

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا ضد النرويج

حصل جود بيلينجهام على جائزة رجل مباراة إنجلترا ضد النرويج في ربع نهائي كأس العالم.

وفازت إنجلترا على النرويج 2-1 ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وسجل جود بيلينجهام هدفي منتخب إنجلترا، فيما أحرز أندرياس شيلدروب هدف منتخب النرويج.

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ومرة أخرى يثبت جود بيلينجهام أنه لاعب اللحظات الحاسمة ورجل المواعيد الكبرى في منتخب إنجلترا، بعدما سجل ثنائية الإنجليز في شباك النرويج.

نجم ريال مدريد سجل هدفه السادس في كأس العالم 2026، وللمباراة الثانية على التوالي يسجل ثنائية بعد مبارا ة المكسيك، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا دوليا مع منتخب إنجلترا خلال 54 مباراة.

9 من أهداف بيلينجهام الـ12 الدولية، بنسبة 75%، جاءت في البطولات الكبرى، وهي أعلى نسبة لأي لاعب سجل خمسة أهداف أو أكثر بقميص الأسود الثلاثة.

ولم يتوقف تأثيره عند هذا الحد، إذ يتقاسم صدارة هدافي إنجلترا في المونديال الحالي مع هاري كين برصيد 6 أهداف لكل منهما، بعدما سجل الثنائي 12 من أصل 13 هدفا للمنتخب الإنجليزي في البطولة.

أما في الأدوار الإقصائية، فقد سجل بيلينجهام وحده 4 أهداف، مقابل 3 أهداف فقط أحرزها جميع لاعبي إنجلترا الآخرين مجتمعين، ليؤكد أنه اللاعب الذي يظهر دائما عندما تكون الضغوط في أعلى مستوياتها.

وجاءت أرقام بيلينجهام أمام النرويج كالتالي:

التسديدات: 5

الأهداف: 2

دقة تمريرات: 34/41 (83%)

مراوغات : 3 من 4

مساهمات دفاعية: 3

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