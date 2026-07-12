مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(1) سويسرا.. تصويبة مباغتة

الأحد، 12 يوليه 2026 - 03:59

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس - بريل إمبولو - الأرجنتين - سويسرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد سويسرا في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويقام اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب كانساس سيتي بصافرة تحكيمية برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

ووصل منتخب الأرجنتين حامل اللقب لدور الـ 8 بفضل الفوز على مصر بنتيجة 3-2.

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ووصل منتخب سويسرا لدور الـ 8 بفضل الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي يوم 15 يوليو المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 95: تصويبة قوية من ألمادا في الشباك الخارجية لمرمى كوبل

ق 92: تصويبة من ألمادا يتصدى لها الحارس بثبات

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني وإلى شوطين إضافيين

ق 90+9: كوبل ينقذ هدفا قاتلا بعد ضربة مقصية من ليساندرو مارتينيز

ق 90+2 تصويبة من ميسي من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر

ق 72: الحكم يلغي البطاقة الصفراء على باريديس بسبب إدعاء تمثيل إمبولو، ويحتسبها للاعب سويسرا وهي البطاقة الصفراء الثانية وطرد

ق 70: الحكم يعود لتقنية الفيديو بسبب خطأ تحديد الهوية بعدما أشهر إنذارا لباريديس عقب عرقلة إمبولو

ق 67: جوووول دان نداي يسجل التعادل لسويسرا

ق 65: تشاكا يطلق تصويبة صاروخية يتصدى لها مارتينيز على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: إمبولو ينفرد وإيميليانو يتدخل في الوقت المناسب

ق 20: سو يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس بثبات

ق 10: جووول أووول ماك أليستر يسجل برأسية الهدف الأول بعد ركنية ميسي.

بداية اللقاء

سويسرا الأرجنتين كأس العالم
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