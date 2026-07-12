مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) سويسرا.. إيميليانو يمنع انفرادا

الأحد، 12 يوليه 2026 - 03:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - أليكسيس ماك أليستر - الأرجنتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد سويسرا في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويقام اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب كانساس سيتي بصافرة تحكيمية برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

ووصل منتخب الأرجنتين حامل اللقب لدور الـ 8 بفضل الفوز على مصر بنتيجة 3-2.

ووصل منتخب سويسرا لدور الـ 8 بفضل الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي يوم 15 يوليو المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 31: إمبولو ينفرد وإيميليانو يتدخل في الوقت المناسب

ق 20: سو يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس بثبات

ق 10: جووول أووول ماك أليستر يسجل برأسية الهدف الأول بعد ركنية ميسي.

بداية اللقاء

سويسرا الأرجنتين كأس العالم
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