مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) سويسرا.. بداية اللقاء
الأحد، 12 يوليه 2026 - 03:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد سويسرا في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.
ويقام اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب كانساس سيتي بصافرة تحكيمية برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.
ووصل منتخب الأرجنتين حامل اللقب لدور الـ 8 بفضل الفوز على مصر بنتيجة 3-2.
ووصل منتخب سويسرا لدور الـ 8 بفضل الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي يوم 15 يوليو المقبل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
--
بداية اللقاء
نرشح لكم
كأس العالم - للمرة الرابعة - بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - "لم تلمس السلك العلوي".. فيفا يعلن صحة هدف إنجلترا الأول ضد النرويج كأس العالم - تشكيل سويسرا.. سو أساسي للمرة الثانية في الوسط ضد الأرجنتين كسروا الطبلة كأس العالم - تشكيل الأرجنتين.. لا تغييرات من سكالوني ضد سويسرا مهند لاشين: مباراة بلجيكا الأصعب في مسيرتي.. وهذا ما دار بين الشوطين أمام نيوزيلندا كريم حافظ: مشاركتي في كأس العالم معجزة.. وهذا ما طلبه مني صلاح ضد أستراليا زيكو: حسام حسن غير حياتي.. ولا أصدق ما حدث لي حتى الآن
أخر الأخبار
كسروا الطبلة 56 دقيقة | في المونديال