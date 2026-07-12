كأس العالم - تشكيل سويسرا.. سو أساسي للمرة الثانية في الوسط ضد الأرجنتين

أجرى مورات ياكين المدير الفني لـ منتخب سويسرا تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين في دور الـ 8 من كأس العالم 2026.

ويقام اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب كانساس سيتي بصافرة تحكيمية برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

ويبدأ جابرييل سو أساسيا في وسط سويسرا بدلا من أردون ياشاري الذي شارك أساسيا ضد كولومبيا في اللقاء الماضي.

وشارك سو أساسيا مرة وحيدة فقط من أصل 3 مشاركات في 2026 أمام كندا في دور المجموعات، وسيكون لقاء اليوم هو الثاني له في كأس العالم أساسيا.

وجاء تشكيل سويسرا

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: دينيس زكريا – نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجز

الوسط: جابرييل سو – جرانيت تشاكا – ريمو فرويلر

الهجوم: دان ندوي – بريل إمبولو – فابيان ريدير

ووصل منتخب سويسرا لدور الـ 8 بفضل الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي يوم 15 يوليو المقبل.