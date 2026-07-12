كأس العالم - تشكيل الأرجنتين.. لا تغييرات من سكالوني ضد سويسرا
الأحد، 12 يوليه 2026 - 02:59
كتب : FilGoal
لم يُجر ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين أي تغيير على تشكيل الفريق لمواجهة سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026.
ويقام اللقاء في الرابعة فجرا على ملعب كانساس سيتي بصافرة تحكيمية برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.
ودفع سكالوني بنفس الأسماء التي بدأت مواجهة مصر في ثمن النهائي.
وجاء تشكيل الأرجنتين
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
الدفاع: نيكولاس تاليافيكو – ليساندرو مارتينيز – كريستيان روميرو – ناهول مولينا
الوسط: لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فيرنانديز
الهجوم: خوليان ألفاريز – ليونيل ميسي
ووصل منتخب الأرجنتين حامل اللقب لدور الـ 8 بفضل الفوز على مصر بنتيجة 3-2.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي يوم 15 يوليو المقبل.
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