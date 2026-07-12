تقرير سعودي: الرياض يفكر في الانسحاب من صفقة تريزيجيه لهذا السبب

الأحد، 12 يوليه 2026 - 02:43

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي ضد المصري

يدرس نادي الرياض السعودي الانسحاب من صفقة ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

وكان الرياض قريبا من إتمام الاتفاق بشأن ضم تريزيجيه بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فإن إدارة نادي الرياض تفكر بشكل ​جدي في ⁠التراجع والانسحاب من المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم تريزيجيه.

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وأرجعت الصحيفة السعودية السبب إلى عدم وضوح ‌المتطلبات المالية ​المتعلقة بالصفقة إلى جانب التباطؤ في ‌حسمها من الجانب ‌المصري، وهو ما دفع النادي إلى عدم الاستمرار في المحادثات بحسب التقرير ذاته.

ودخل نادي الرياض السعودي في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

تريزيجيه الرياض الأهلي
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