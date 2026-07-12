مهند لاشين: مباراة بلجيكا الأصعب في مسيرتي.. وهذا ما دار بين الشوطين أمام نيوزيلندا

كشف مهند لاشين لاعب منتخب مصر إنه فكر في الاعتزال عقب خسارة أمم إفريقيا، وكشف ما دار بين الشوطين خلال مباراة مصر ضد نيوزيلندا.

مهند لاشين النادي : بيراميدز مصر

وشارك مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر خلال كأس العالم أساسيا في 4 مباريات من أصل 5.

وقال مهند لاشين لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "هناك دوافع كثيرة تجعلك تُفجر نفسك في أرض الملعب".

وأضاف "مباراة بلجيكا كانت الأصعب لي في مسيرتي. لأنني أخطأت قبلها في ودية البرازيل وتسببت في هدف لتأخري في اتخاذ القرار، وتعرضت لهجوم بعدها وهناك من طلب جلوسي على مقاعد البدلاء".

وأردف "صلاح خلال لقاء البرازيل طالبني بأني أنسى الخطأ، وأن أواصل بنفس الأسلوب، وخضت 70 دقيقة جيدة في المباراة".

وأكمل "بعد المباراة وضعت على نفسي ضغوطا كبيرة خاصة أننا نشارك في كأس العالم، والحمد لله كنت موفقا خلال لقاء بلجيكا لأنه كان تحديا كبيرا جدا".

وكشف "كنت حزينا على إهدار ركلة الترجيح في نهائي أمم إفريقيا لكن تعرضت لكم ضغوط ضخم، وبسببها لم أخرج من غرفتي لمدة أسبوع وفكرت في اتخاذ قرار اعتزال".

وواصل "من ذلك الحين هدفي كان كتابة تاريخ جديد في مسيرتي، وتوجت بأول لقب في تاريخ طلائع الجيش و6 ألقاب أخرى مع بيراميدز، هدفي كان كتابة رصيد كبير في مسيرتي وهذه العقلية التي عملت بها".

وتابع "أخبرت زوجتي وأولادي قبل السفر أنني سأبذل جهدا يسعدهم ويجعلهم فخورين بي".

وأوضح "شخصية اللاعب تظهر في المباراة الكبيرة قبل الصغيرة، بالإضافة لأنك تستمدها من مدربك ومن لاعب أسطورة مثل محمد صلاح. الأرجنتين لديها أسماء كبيرة جدا وبجوارهم ميسي، ونحن مثلهم وبجوارنا صلاح".

وأكمل "حسام حسن مدرب شجاع ولا يخاف، حسام حسن خلال المحاضرات قبل مباراة الأرجنتين أخبرنا أننا سنواجه ميسي أسطورة ثم بعد ذلك اللاعب رقم 10 وليس ميسي، الأمر ليس تقليلا منه بل لأن نتعامل بشكل طبيعي دون خوف وبشكل عادي".

وأردف "صلاح قبل لقاء الأرجنتين تحدث معنا وطالبنا بأن نستمتع ونظهر أفضل ما لدينا لأن العالم كله يشاهدنا".

وأضاف "بعد تعادل الأرجنتين شعرنا بأننا قادرين على الفوز عليهم، كنا نلعب بشخصية الفريق الكبير وأردنا أن يكون لدينا رد فعل بعد استقبال الهدفين".

وشدد "تعرضنا للظلم تحكيميا بعدم احتساب ركلة جزاء لصلاح والتي جاء منها الهدف الثالث، صلاح متأكد من إنها ركلة جزاء، لأنه يلعب في أعلى مستوى ويُدرك ذلك جيدا.

وتابع "صلاح اعترض بشكل قوي على الحكم، ورغم أن الحكم شاهد قميص حمدي فتحي المقطوع إلا أنه رفض احتساب ركلة جزاء".

وواصل "خلال معسكري منتخب مصر في أمم إفريقيا وكأس العالم كنا مجموعة واحدة وهو ما شعرت به لأول مرة".

وعما حدث في مباراة نيوزيلندا قال: "أثناء خروجنا من أرض الملعب في الشوط الأول أمام نيوزيلندا لم نُصدق أننا متأخرين في النتيجة خاصة أن هدفنا كان تحقيق الفوز".

وكشف "حسام حسن كان عصبيا بين الشوطين خلال حديثه معنا ثم هدأ بعض الشيء وبدأ يتحدث على أدوار الفنية في أرض الملعب".

وأكمل "حسام حسن كان يستهدف إجراء تغييرات بين الشوطين لكن بسبب رؤيته للمسؤولية منا لم يُجر أي تغيير لأنه كان يثق بنا".

وأتم "صلاح أخبرنا أننا لسنا هنا للمرح، وأن هناك شعب ينتظرنا لتحقيق أول فوز خاصة أن سقف طموحه ارتفع بعد الأداء الجيد ضد بلجيكا".

وأنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم في دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وغاب مهند عن قائمة منتخب مصر ضد أستراليا في دور الـ 32 بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين في مرحلة المجموعات.