كريم حافظ: مشاركتي في كأس العالم معجزة.. وهذا ما طلبه مني صلاح ضد أستراليا

كشف كريم حافظ لاعب منتخب مصر كيف علًم بقرار انضمامه لقائمة كأس العالم 2026، وأوضح ما طلبه منه محمد صلاح ضد أستراليا، وسبب الهجوم على الأرجنتين بعد التعادل.

وشارك كريم ضد أستراليا والأرجنتين أساسيا لتعويض إصابة أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة في دور المجموعات.

وتوقف مشوار منتخب مصر في كأس العالم عند دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال كريم حافظ لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "كنت مصدوما حتى بعدما صعدت للطائرة للسفر إلى أمريكا لأنني لم أشارك في كأس العالم 2018".

وأضاف "سبب شعوري بالصدمة؟ هيكتور كوبر استبعدني أنا ومحمد عواد وأحمد حسن كوكا رغم مشاركتنا في المعسكر الأخير للمنتخب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018، وهو ما أثّر عليّ في مسيرتي ولم أستوعب الأمر لما يقارب عاما كاملا".

وتابع "كان لدي أمل بالتواجد في كأس العالم 2026 لكنني استبعدته، وشعرت بأن لدي فرصة بعد إصابة محمد حمدي خلال كأس أمم إفريقيا، وفي مارس الماضي لم أنضم لقائمة المنتخب، واجتهدت على أمل الانضمام للمنتخب، وأشكر حسام حسن على ثقته".

وأردف "لم أكن أعلم بقرار انضمامي لقائمة منتخب مصر مطلقا ولم يُبلغني أحدا لكن كان لدي يقين من الله أنني سأنضم، وزوجتي هي من أخبرتني بخبر الانضمام لقائمة كأس العالم".

وواصل "الأمر بالنسبة لي كان أشبه بمعجزة وتعويض من الله بعد ما حدث منذ 8 سنوات".

وعن مشاركته ضد أستراليا قال: "مهند أخبرني قبل لقاء أستراليا أنني سأصنع هدفا، وكان هدفي تقديم أفضل مباراة في مسيرتي".

وتابع "انضممت لمنتخب مصر لأول مرة في 2015 ومنذ ذلك الحين أتعرض للهجوم، لكنني لم أتأثر لأنني أعرف إمكانياتي".

وشرح كيف تواجد في الجهة اليمنى خلال صناعة هدف التقدم ضد أستراليا: "في هدف إمام عاشور ضد أستراليا كان من المفترض أن أتواجد في الدفاع للتأمين الدفاعي مع محمد هاني".

وأضاف "صلاح طلب مني التقدم للناحية اليمنى في حال مرر لي لأسدد، وحسام حسن في الجهة الأخرى من الملعب كان معترضا على تقدمي وطالبني بالعودة، وبالفعل صنعت الهدف، ولو لم يطلب مني صلاح ذلك لما تقدمت وصنعت الهدف".

وأكمل عن مواجهة الأرجنتين: "صلاح قبل مباراة الأرجنتين، طلب مننا أن نستغل كل الفرص، حتى لا نندم عقب نهاية اللقاء. عقب صافرة النهاية شعرنا أننا نحلم لأننا قدمنا 80 دقيقة عالمية ضد الأرجنتين".

وكشف سبب عدم التراجع الدفاعي بعد تعادل الأرجنتين قائلا: "بعد التعادل هاجمنا الأرجنتين من أجل تحقيق الفوز وإنهاء اللقاء دون الوصول لأشواط إضافية. تحليلي الشخصي أننا هاجمنا لأننا لم نقبل أن تستقبل شباكنا هدفين، وأعتقد أن هذا هو الخطأ".

وأوضح "صلاح اعترض بشكل قوي على الحكم عقب احتساب الحكم الهدف الثالث للأرجنتين. بعد تقدمنا بالهدف الأول شعرت أن الحكم مشدودا، واحتسب ركلة جزاء هيثم حسن سريعا دون الرجوع لتقنية الفيديو خلال 3 ثواني رغم أنني طالبته بالعودة للمراجعة".

وأردف "الفريق طيلة الـ 80 دقيقة كان متقاربا، وأمام كل لاعب أرجنتيني يضغط 2 أو 3 من منتخب مصر".

وأكمل "معسكر منتخب مصر استمر 53 يوما، وأعتقد إنها أفضل 53 يوما في مسيرة اللاعبين".

وأتم "صلاح عقب وصولنا لمصر قال لنا إنه حزين على اللاعبين الذين لم يشاركوا في كأس العالم، الصراحة تأثيرهم كان رائعا على باقي المجموعة، وهناك منافسة بحب وليس غل".

وعاد كريم حافظ للانضمام لمنتخب مصر لأول مرة منذ 2022 تحت قيادة الراحل إيهاب جلال.

الظهير الأيسر البالغ 30 عاما شارك كبديل ضد بلجيكا وأساسيا ضد أستراليا والأرجنتين.