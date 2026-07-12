زيكو: حسام حسن غير حياتي.. ولا أصدق ما حدث لي حتى الآن

عبر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب منتخب مصر عن سعادته بما وصل له في كأس العالم، مشددا على أنه لا يصدق ما وصل له حتى الآن.

وتألق زيكو مع منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدفين في المونديال.

وكل ما يلي جاء على لسان زيكو في حواره مع قناة إم بي سي مصر:

"حسام حسن غير حياتي بشكل تام، هو دائما كان يدعمني ويتحدث معي عن ويمنحني الثقة".

"كنت أتمنى فقط المشاركة دقيقة واحدة في كأس العالم، وفوجئت أنني أشارك بشكل أساسي ضد البرازيل ثم سجلت هدفا، هذا حلم بالنسبة لي وحتى الآن لا أصدق ما وصلت له".

"قبل 4 سنوات كنت ألعب درجة ثانية مع جمهورية شبين، وحياتي تغيرت بشكل سريع جدا والآن شاركت في كأس العالم".

"في أول موسم لي مع زد ساهمت في 17 هدفا، سجلت 14 هدفا وصنعت 4 ولم يلاحظني أحد في الدوري وقتها".

"كان هناك 120 مليون يتوقعون استبعادي من قائمة منتخب مصر في كأس العالم، وأخذت هذا الأمر كتحدي بالنسبة لي حتى أثبت عكس ذلك".

"في الشوط من مباراة نيوزيلندا كنت أسوأ لاعب في الملعب وأسوأ أيضا من أي فرد يشاهد اللقاء".

"محمد هاني له فضل كبير علي، لأنه من صنع لي هدفي في روسيا وهدفي في نيوزيلندا، وأنا أعرف كيف يلعب وكيف يرسل العرضيات وأستعد لها جيدا".

"عندما مر هيثم حسن من مدافعي الأرجنتين ومرر الكرة إلى صلاح توقعت أنه سيمرر لي الكرة رغم أنه لا يراني وأتخذت وضع الاستعداد وعندما مرر لي الكرة وضعتها في الشباك".

"احتفلت بجنون بهذا الهدف ولكن عندما ذهب الحكم إلى الفيديو فقدت السيطرة على أعصابي وكنت أعيش لحظات صعبة جدا وحزن شديد".

"بعد إلغاء الهدف استعدت تركيزي سريعا، وعندما انطلق صلاح بالكرة ومررها إلى هيثم عرفت أنه سيمر من أي لاعب واتجهت إلى منطقة الجزاء لمتابعة الكرة وسددتها في الشباك وبدأت أقول (الغوا الهدف وروني هلتغوه ازاي ده كما)".

"تعرضنا للظلم أمام الأرجنتين وكان يجب إلغاء الهدف مثلما ألغى هدفي وكان من الممكن أن نخرج من المباراة بنتيجة 3-1".

"لم أصدق أننا خسرنا ولذلك قلت ذلك في تصريحاتي بعدما فوجئت أنني أمام الكاميرات، كيف أتعرض للظلم وأسكت وكل ما قلته خرج من قلبي حتى إذا تعرضت للعقوبة ولكن كان يجب قول ذلك".

"استقبال الجمهور لنا كانت لحظات عظيمة، والجمهور المصري في أي مكان في العالم (قلبه ميت) وشعرت بما قدمناه في كأس العالم بعدما عدت إلى مصر".

"الجمهور عندما شاهدني في مصر كان يوقف سيارتي للحصول على صور تذكارية معي".

"ابني تحدث معي قبل مباراة الأرجنتين وأخبرني أنني سأسجل واحتفل بوضع قميص مصر على وجهه، وعندما سجلت احتفلت بنفس طريقته".

"بكيت كثيرا بعد مباراة الأرجنتين خاصة عندما تحدثت مع زوجتي بعد اللقاء، وأريد أن أشكرها لدعمها ومساندتها لي".

"فيدوهاتي بعد مباراة الأرجنتين حققت أكثر من 500 مليون مشاهدة، وإذا تم احتساب الهدف لتأهلت بمنتخب مصر لدور الثمانية وحققنا الإنجاز التاريخي لنا ولمصر".

"منتخب مصر قوي ونستطيع المنافسة على لقب كأس العالم والفوز ببطولة إفريقيا، كنا نستحق الوصول لدور الثمانية أو نصف النهائي وكنا سنكون ندا قويا لإنجلترا وفي المعسكر كنا نتحدث أننا سنصل إلى النهائي ونقابل فرنسا".

"حسام حسن كان يقول لنا في المحاضرات لن أخرج أمام منتخب مثل هذا قبل مواجهة الأرجنتين".

"ميسي أعظم لاعب في تاريخ الكرة بعد رونالدو بالنسبة لي، ولكن في الملعب لم أشعر به، وعندما شاهدت ميسي يبحث عن صلاح ليصافحه شعرت بحالة فخر كبيرة".

"محمد صلاح في مكان آخر عكس باقي اللاعبين، وأخبرت شوبير أنه سيتصدى لركلة الجزاء ضد إيران، وأخبرته أيضا أنه سينقذ ركلة الجزاء أمام ميسي".

"يجب أن يتطور منتخب مصر في السنوات المقبلة ونصل لدور الـ8 في كأس العالم المقبل وغير ذلك سنعتبره فشلا لنا".

"متبقي لي 4 مواسم مع بيراميدز وهذا النادي له فضل كبير علي وسبب انضمامي للمنتخب وسعيد بتواجدي مع هذا الفريق".

"لم أشاهد أي مباراة أخرى في كأس العالم بعد خروج مصر، لا أستطيع ذلك والأمر انتهى بالنسبة لي".

"كنت أعمل مع أبي في بيع الملابس، في الصباح أذهب إلى التدريبات وبعدها أعمل معه لأجعله يرتاح، رحمة الله عليه".

"كنت أنام في الشارع وأستيقظ وأذهب إلى المسجد للاستحمام ثم أذهب إلى التدريبات وأعود لاستكمال العمل، مررنا بظروف صعبة جدا وأمي تعبت معنا كثيرا، ولكن الله لا يضيع أجر من يبذل الجهد".

"حضرت كل مباريات منتخب مصر في القاهرة في تصفيات كأس العالم لتشجيع المنتخب كواحد من الجماهير رغم أنني لاعبا في بيراميدز، ولولا وجود حسام حسن لما تواجد زيكو بالشكل الحالي".

"تعبت كثيرا في حياتي ووصولي لما أنا فيه الآن ليس بالصدفة مثلما يعتقد الكثير".