محمد هاني: كنت أعرف أنني سأتحول لـ"تريند" بسبب مواجهة دوكو

كشف محمد هاني لاعب منتخب مصر عن شعوره بعد وقوع الفراعنة في مجموعة واحدة مع بلجيكا في كأس العالم بسبب مواجهة جيريمي دوكو في المونديال.

محمد هاني النادي : الأهلي مصر

وقال هاني عبر إم بي سي مصر: "أتعرض للكثير من المواقف الطريفة في كرة القدم وأعذر الجمهور وأعتدت على ذلك، ولا يصح أن أغضب من رأي الجمهور مهما كان، ويجب أن أتقبل كل هذا الكلام وأن أواصل العمل، لأنني شاهدت كم دعم كبير لم أشاهده في حياتي".

وأضاف "محمد صلاح في مكان آخر بعيد عن أي شخص آخر، هو مختلف تماما عن الجميع وله نظرة غير نمطية وهو مثقف جدا ولديه عقلية رائعة أبعدته عن كل الناس ليس في مصر فقط ولكن أيضا في أوروبا".

وأشار "صلاح دائما يسبق الجميع بخطوات وعندما نسأله عن شيء نكتشف أنه فعل هذا الأمر منذ 5 سنوات".

وأكمل "بين شوطي مباراة نيوزيلندا تحدث معنا حسام حسن بشكل حماسي، وأيضا تحدث محمد صلاح ووجه لنا بعض التعليمات بضرورة التركيز واللعب بذكاء".

وأوضح "لاعب أستراليا اصطدم بيده في رأسي وشعرت أنني فقدت الوعي لعدة ثواني لكني قمت سريعا لاستكمال المباراة لأنني إذا تم تبديل لن أشارك في المباراة المقبلة بسبب البروتوكول الطبي لإصابات الرأس مثلما حدث مع حسام عبد المجيد".

وتابع "حسام وإبراهيم لا يلعبان معا الطاولة، لأن لا يجب ألا يخسر أحدهم، فهما لا يتقبلان الخسارة في أي مباراة مهما كان خصمنا فيها".

وأفصح "بمجرد الكشف عن قرعة كأس العالم ووقوع مصر مع بلجيكا أخبرت أصدقائي أنني سوف أكون التريند بسبب مواجهة دوكو، وأخبرتهم وقتها أنني سأجعله لن يلمس الكرة وموعدنا بعد 6 شهور في المونديال".

واستطرد "قبل أسبوع من مواجهة بلجيكا حصلت من محمود سليم محلل أداء المنتخب على معلومات عن دوكو وبدأت في دراسة طريقة لعبه وتحدثت مع مرموش لمعرفة كيف يفكر، وطبقت كل ذلك في الملعب أمامه ولكن الأمر كان في غاية الصعوبة لأن كل مدافعي الدوري الإنجليزي لا يقدرون على إيقافه".

وأكد "إبراهيم حسن أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر وكان يفعل أشياء جديدة على مركزه عندما كان لاعبا، وهو يتحدث معي كثيرا وينصحني ويوجهني، وعندما ينصحني لا أراجع حديثه لأنه يساعدني كثيرا".

وفسر "ما قدمه منتخب مصر في كأس العالم لم يأتي بالحظ، ولكن نتيجة عمل كبير من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واجهتاد اللاعبين".

وأردف "اللاعب المصري لديه روح حالية أكبر من أي لاعب آخر في العالم، وهذا يعوض الجانب الفني عن منتخبات أوروبا".

وأتم تصريحاته "احتراف الكثير من اللاعبين في أوروبا سيفيد منتخب مصر كثيرا في المستقبل، وإذا زاد عدد المحترفين سنستطيع مواجهة أي منتخب كبير في العالم".