حسام حسن يكشف عن أزمة كادت تهدد منتخب مصر.. ووعد أوفى به لأهالي فلسطين

الأحد، 12 يوليه 2026 - 01:09

كتب : FilGoal

حسام حسن بعلم فلسطين

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن أزمة كانت تهدد الفراعنة في كأس العالم خلال إحدى المباريات.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "أوراق هيثم حسن لم تكن مكتملة، ولم أكن منتبها لذلك. كنت سأشركه في أحد المباريات قبل حل الأزمة، ولو حدث ذلك لكنا تعرضنا لمشكلة كبيرة".

وأضاف "كنت أرى أشقاءنا وأبناءنا في فلسطين يقفون إلى جانب منتخب مصر في جميع المباريات، ويفرحون معنا رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، وسط الركام والدمار. هذا المشهد لفت انتباهي كثيرا".

أخبار متعلقة:
محمد هاني يكشف عن شعوره بعد تسجيل هدفين في شباك مصر.. والخسارة من الأرجنتين حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد" هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له

وأتم تصريحاته "بعد مباراة أستراليا، قلت إذا فزنا سأوجه التحية لهؤلاء الناس ومنحهم جزءا من حقهم المعنوي. وبالفعل، رأيت علم فلسطين على إحدى الشاشات، فعُدت لرفعه ونفذت ما تعهدت به".

ورفع حسام حسن العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال بالفوز على أستراليا وتخطي دور الـ32 في كأس العالم.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
محمد هاني: كنت أعرف أنني سأتحول لـ"تريند" بسبب مواجهة دوكو محمد هاني يكشف عن شعوره بعد تسجيل هدفين في شباك مصر.. والخسارة من الأرجنتين حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد" مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(1) النرويج.. إلغاء الهدف هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له هيثم حسن: لهذا السبب اخترت اللعب لمصر وليس تونس أو فرنسا.. ومزاملة صلاح كان حلمي هيثم حسن: هكذا راوغت في هدف مصر الملغي ضد الأرجنتين.. والحكم ظلمنا
أخر الأخبار
محمد هاني: كنت أعرف أنني سأتحول لـ"تريند" بسبب مواجهة دوكو 4 دقيقة | في المونديال
حسام حسن يكشف عن أزمة كادت تهدد منتخب مصر.. ووعد أوفى به لأهالي فلسطين 13 دقيقة | في المونديال
محمد هاني يكشف عن شعوره بعد تسجيل هدفين في شباك مصر.. والخسارة من الأرجنتين 14 دقيقة | في المونديال
حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 26 دقيقة | في المونديال
إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد" 37 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(1) النرويج.. إلغاء الهدف ساعة | في المونديال
هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له ساعة | في المونديال
هيثم حسن: لهذا السبب اخترت اللعب لمصر وليس تونس أو فرنسا.. ومزاملة صلاح كان حلمي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية