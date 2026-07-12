حسام حسن يكشف عن أزمة كادت تهدد منتخب مصر.. ووعد أوفى به لأهالي فلسطين

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن أزمة كانت تهدد الفراعنة في كأس العالم خلال إحدى المباريات.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "أوراق هيثم حسن لم تكن مكتملة، ولم أكن منتبها لذلك. كنت سأشركه في أحد المباريات قبل حل الأزمة، ولو حدث ذلك لكنا تعرضنا لمشكلة كبيرة".

وأضاف "كنت أرى أشقاءنا وأبناءنا في فلسطين يقفون إلى جانب منتخب مصر في جميع المباريات، ويفرحون معنا رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، وسط الركام والدمار. هذا المشهد لفت انتباهي كثيرا".

وأتم تصريحاته "بعد مباراة أستراليا، قلت إذا فزنا سأوجه التحية لهؤلاء الناس ومنحهم جزءا من حقهم المعنوي. وبالفعل، رأيت علم فلسطين على إحدى الشاشات، فعُدت لرفعه ونفذت ما تعهدت به".

ورفع حسام حسن العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال بالفوز على أستراليا وتخطي دور الـ32 في كأس العالم.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.