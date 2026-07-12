محمد هاني يكشف عن شعوره بعد تسجيل هدفين في شباك مصر.. والخسارة من الأرجنتين

كشف محمد هاني لاعب منتخب مصر عن شعوره بعد تسجيله لهدفين بشكل عكسي في شباك الفراعنة خلال كأس العالم، وأيضا الخسارة من الأرجنتين.

محمد هاني النادي : الأهلي مصر

وقال هاني عبر إم بي سي مصر: "شعرت أننا نلعب في مصر بسبب حضور الجماهير بأعداد كبيرة في المباريات، وتفاجئت من أعداد الجماهير التي استقبلتنا في مطار العلمين، ولذلك أشعر بفخر كبير".

وأضاف "تفكير كل اللاعبين كان التأهل من دور المجموعات وليس لعب 3 مباريات والعودة لمصر".

وواصل "إحساس صعب جدا أن تسجل هدفا في مرماك، ولا أتذكر أنني سجلت أهدافا عكسية مثلما حدث معي في كأس العالم، وكان الأمر صعب جدا بالنسبة لي وأنا أتحمل المسؤولية دائما".

وأكد "كنت سأشعر بالغضب إذا لم أدافع مع زملائي عن مرمى منتخب مصر وأهرب من هذا الموقف الدفاعي، وليس أن أسجل هدفا عكسيا وأنا أدافع، والأهم هو كيف أعود بعد هذا الهدف".

وأفصح "قبل مباراة الأرجنتين فوجئت بأن ميسي قادم من الخلف ليصافح محمد صلاح".

وأكد "وجود محمد صلاح معنا يجعلنا نشعر بالثقة، وعلاقة صلاح مع حسام حسن رائعة جدا والعميد يتعمد وضعه في مكانة كبيرة لأنه قيمة كبيرة لمصر".

وشرح "لعبنا الشوط الأول بشكل ممتاز أمام الأرجنتين، وحسام حسن عقد معنا 4 محاضرات بالفيديو استعدادا لهذه المباراة، وفي الشوط الثاني أكملنا المستوى الجيد ولكن في النهاية حدثت أشياء سلبية بعيدا عن التحكيم تسببت في خسارتنا بعدما تأثرنا بدينا".

وأشار "كنت أتمنى الفوز على بلجيكا وقدمنا مباراة رائعة، وكنت أدعي ألا نخسر حتى لا أكون السبب في الخسارة وأيضا أمام أستراليا كنت أطلب من زملائي أن يسجلوا ركلات الترجيح لنفوز".

وأوضح "لم أصدق أننا خسرنا من الأرجنتين، كان من المفترض أن نفوز، كيف نخسر ونحن كنا متقدمين في النتيجة 2-0 حتى الدقيقة 80، كان من الممكن أن نتقبل الهزيمة إذا خسرنا من البداية ولكننا قدمنا مباراة تاريخية أمام بطل العالم ومتقدم عليه بهدفين والحكم ألغى هدفا ثالثا لنا لا نعرف لماذا".

وأردف "سألنا أحد الحكام عن حالة إلغاء الهدف أمام الأرجنتين، وأخبرنا أن فيفا أعطاهم تعليمات ألا يعود الفيديو لأي حالة خطأ في الدفاع إذا سجلت هدفا".

وأتم تصريحاته "حسام حسن أثناء مباراة أستراليا لم يعرف أنني من سجلت الهدف بشكل عكسي، كان يعتقد أن مدافع أستراليا هو من سجل الهدف، ولكن بعد اللقاء تحدث معي وأشاد بي".