حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم

الأحد، 12 يوليه 2026 - 00:55

كتب : FilGoal

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

يرى حسام حسن مدرب منتخب مصر أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال مواجهة الأرجنتين بكأس العالم.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "الحكم ظلمنا. وبخلاف قراره بإلغاء الهدف وعدم احتساب ركلة جزاء، كان يحتسب علينا أخطاء غريبة، بينما لم يكن يحتسب الأخطاء نفسها لصالحنا".

وأضاف "أنا راض تماما عن التغييرات التي أجريتها أمام الأرجنتين. ومنذ توليت مسؤولية منتخب مصر، كنت أبحث عن فرض شخصية الفريق داخل الملعب، حتى في المباريات الكبرى أمام منتخبات مثل إسبانيا والبرازيل".

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وتابع "لدي ثقة في جميع حراس المرمى، لكن حان الوقت ليحصل مصطفى شوبير على فرصته. لقد طور نفسه كثيرا، واستفاد من شخصيته الهادئة والمتزنة، وهو يفهم ما أريده منه بمجرد الحديث معه".

وواصل "كنا مسيطرين على معظم فترات مباراة إيران، لكن إصابة أحمد فتوح بعد استنفاد جميع التغييرات وضعتنا في موقف صعب خلال الدقائق المتبقية من المباراة".

وأكمل "كنت مطمئن لحسام عبد المجيد أثناء تسديد ركلة الترجيح الأخيرة أمام أستراليا".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى وجود إسلام عيسى ومحمد حمدي معنا في كأس العالم. وهناك أيضا لاعبون آخرون يستحقون الفرصة، مثل أقطاي عبد الله، بالإضافة إلى لاعب واعد في غزل المحلة، لكنني لن أذكر اسمه الآن حتى يواصل العمل على تطوير نفسه بشكل أكبر".

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي

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