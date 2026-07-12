إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد"

الأحد، 12 يوليه 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - إبراهيم حسن

يرى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن جمهور الفراعنة يستحق الحصول على جائزة الأفضل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وودع منتخب مصر كاس العالم من دور الـ 16 بعد هزيمة مثيرة أمام الأرجنتين.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر أون سبورت: "الجمهور المصري يستحق الحصول على جائزة أفضل جمهور في كأس العالم من جانب فيفا، بعدما قطعوا مسافات طويلة وحضروا كل المباريات بكثافة".

أخبار متعلقة:
هيثم حسن يكشف كواليس أزمة أوراقه التي أجلت مشاركته مع منتخب مصر شوبير: هدف منتخب مصر في المستقبل ليس الظهور المشرف فقط الشناوي: منتخب مصر يضم صلاح ومرموش وحمزة ولدينا فرصة للذهاب بعيدا إبراهيم حسن: تركنا بصمة لمنتخب مصر تبني علينا الأجيال المقبلة

وأضاف "حسام حسن مدرب كبير وقوي فنيا، ويمنح اللاعبين ما أشبه بالمراجعة النهائية قبل كل مباراة".

وتابع "حسام حسن حرص خلال المحاضرة الفنية قبل مواجهة الأرجنتين، على الإشارة إلى ميسي باعتباره "اللاعب رقم 10" دون ذكر اسمه، بهدف منح اللاعبين أكبر قدر من الثقة والتركيز، والتأكيد على أنه لا توجد فوارق، وأن المنافس لا يعتمد على لاعب واحد فقط".

وكشف "دخلت في مشادة مع ميسي لأنهم كانوا يستفزوننا. هو لاعب "بارد" وكان يحاول إشعال الأجواء، ووصل إلى المنطقة الفنية المخصصة لنا، لدرجة أن سعفان تعرض للطرد بسببه".

وشدد "محمد هاني أبهرني في مباراة بلجيكا، خاصة أنه كان يواجه لاعبا خطيرا، وأحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، وهو جيريمي دوكو. لقد قدم مباراة كبيرة وأثبت قدراته".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لدينا أي شروط لتجديد تعاقدنا مع منتخب مصر، وحتى في حال حصولنا على عروض أعلى فمنتخب مصر له الأولوية وهدفنا دائما تقديم أفضل ما لدينا من أجله".

وأعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي

حسام حسن منتخب مصر إبراهيم حسن
نرشح لكم
محمد هاني: كنت أعرف أنني سأتحول لـ"تريند" بسبب مواجهة دوكو حسام حسن يكشف عن أزمة كادت تهدد منتخب مصر.. ووعد أوفى به لأهالي فلسطين محمد هاني يكشف عن شعوره بعد تسجيل هدفين في شباك مصر.. والخسارة من الأرجنتين حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(1) النرويج.. إلغاء الهدف هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له هيثم حسن: لهذا السبب اخترت اللعب لمصر وليس تونس أو فرنسا.. ومزاملة صلاح كان حلمي هيثم حسن: هكذا راوغت في هدف مصر الملغي ضد الأرجنتين.. والحكم ظلمنا
أخر الأخبار
محمد هاني: كنت أعرف أنني سأتحول لـ"تريند" بسبب مواجهة دوكو 3 دقيقة | في المونديال
حسام حسن يكشف عن أزمة كادت تهدد منتخب مصر.. ووعد أوفى به لأهالي فلسطين 12 دقيقة | في المونديال
محمد هاني يكشف عن شعوره بعد تسجيل هدفين في شباك مصر.. والخسارة من الأرجنتين 13 دقيقة | في المونديال
حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 25 دقيقة | في المونديال
إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد" 36 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(1) النرويج.. إلغاء الهدف ساعة | في المونديال
هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له ساعة | في المونديال
هيثم حسن: لهذا السبب اخترت اللعب لمصر وليس تونس أو فرنسا.. ومزاملة صلاح كان حلمي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية