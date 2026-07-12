إبراهيم حسن: جمهور مصر يستحق جائزة الأفضل في كأس العالم.. وميسي "بارد"

يرى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن جمهور الفراعنة يستحق الحصول على جائزة الأفضل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وودع منتخب مصر كاس العالم من دور الـ 16 بعد هزيمة مثيرة أمام الأرجنتين.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر أون سبورت: "الجمهور المصري يستحق الحصول على جائزة أفضل جمهور في كأس العالم من جانب فيفا، بعدما قطعوا مسافات طويلة وحضروا كل المباريات بكثافة".

وأضاف "حسام حسن مدرب كبير وقوي فنيا، ويمنح اللاعبين ما أشبه بالمراجعة النهائية قبل كل مباراة".

وتابع "حسام حسن حرص خلال المحاضرة الفنية قبل مواجهة الأرجنتين، على الإشارة إلى ميسي باعتباره "اللاعب رقم 10" دون ذكر اسمه، بهدف منح اللاعبين أكبر قدر من الثقة والتركيز، والتأكيد على أنه لا توجد فوارق، وأن المنافس لا يعتمد على لاعب واحد فقط".

وكشف "دخلت في مشادة مع ميسي لأنهم كانوا يستفزوننا. هو لاعب "بارد" وكان يحاول إشعال الأجواء، ووصل إلى المنطقة الفنية المخصصة لنا، لدرجة أن سعفان تعرض للطرد بسببه".

وشدد "محمد هاني أبهرني في مباراة بلجيكا، خاصة أنه كان يواجه لاعبا خطيرا، وأحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، وهو جيريمي دوكو. لقد قدم مباراة كبيرة وأثبت قدراته".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لدينا أي شروط لتجديد تعاقدنا مع منتخب مصر، وحتى في حال حصولنا على عروض أعلى فمنتخب مصر له الأولوية وهدفنا دائما تقديم أفضل ما لدينا من أجله".

وأعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي