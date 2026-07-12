انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(1) النرويج.. الأسود الثلاثة إلى نصف النهائي

الأحد، 12 يوليه 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

بيلينجهام - هالاند - النرويج ضد إنجلترا

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وتلعب إنجلترا ضد النرويج ضمن دور الـ 8 من كأس العالم.

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نهاية المباراة

ق93 جود بيلينجهام يسجل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا

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نهاية الوقت الأصلي

ق87 تدخل رائع من مدافع منتخب النرويج وإنقاذ لفرصة محققة

ق76 حرمت العارضة منتخب النرويج من تسجيل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة عن طريق كريستوفر إير .

ق55 هدف لمنتخب النرويج عن طريق توربيورن هيجيم بعد متابعة لتصدي بيكفورد، لكن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 جود بيلينجهام يسجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا

ق36 أندرياس شيلدروب يسجل الهدف الأول لمنتخب النرويج بعد تسديدة صاروخية

انطلاق المباراة

إنجلترا كأس العالم النرويج
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