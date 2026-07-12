هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له

كشف هيثم حسن نجم منتخب مصر عن شعور اللعب ضد ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين في كأس العالم.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو مصر

وقال هيثم حسن عبر إم بي سي مصر: "في دور الـ16 ما يهم هو التأهل ولا نركز نلعب ضد من، ميسي لاعب كبير ويفعل أشياء غير عادية في الملعب ورأينا كيف للاعب كبير مثله يستطيع أن يصنع الفارق لمنتخب بلاده".

وأضاف "نحترم ميسي مثلما يحترم أيضا منتخب الأرجنتين محمد صلاح".

وأكمل "ميسي لاعب استثنائي على أرض الملعب وأستطاع قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم الماضي".

وأشار "لدي أصدقاء كثيرون في منتخب مصر مثل مصطفى شوبير الذي يتحدث الإسبانية، وأيضا مرموش الذي يتحدث الإنجليزية والفرنسية فهم ساعدوني كثيرا، وأيضا إبراهيم عادل الذي يتحدث الإنجليزية وكريم حافظ الذي يتحدث الفرنسية والذي كان المترجم الشخصي لي عندما أجتمع مع حسام حسن".

وأوضح "والدي كان سعيدا جدا باختياري اللعب لمنتخب مصر ولم يضغط علي من أجل اتخاذ القرار، ووالدتي أيضا لم تضغط من أجل أن أمثل منتخب تونس ولم تحدث أي خلافات بيننا في هذا الأمر".

وأفصح "قابلت تريزيجيه منذ سنوات عديدة مع منتخب مصر وحصلت على صورة معه ومع كل اللاعبين وحتى حصلت على صورة مع طباخ المنتخب".

وأشار "أحب الأكل المصري وأحب الفول والملوخية وكلما أزور مصر عائلتي تطبخ لي أكلات مصرية".

واستطرد "لعبنا في كأس العالم ضد الأرجنتين وبلجيكا، وقبل المونديال واجهنا إسبانيا والبرازيل، لدينا لاعبين مميزين والكرة المصرية يراها البعض مثل أوروبا لكننا للأسف نسيئ تقدير الكرة المصرية لأننا نمتلك مواهب رائعة".

وواصل "منتخب فرنسا هو المرشح الأول للفوز بكأس العالم، لديهم لاعبين مميزين وخط هجوم قوي جدا، وبعد خروج مصر من المونديال لن أشجع أي منتخب آخر، ولكن الأفضل هم فرنسا".

وأتم تصريحاته "أقدر حب الجماهير المصرية وهذا يدفعني للظهور بشكل أفضل مع منتخب مصر وفخور بذلك وأعلم الآن أن الجمهور يدعمني وسوف أبذل قصارى جهدي لنفوز بالبطولات المقبلة، وأقول لكل الشباب إن الحلم مجانا وليس له ثمن عندما يكون لديك الإرادة والثقة والموهبة".