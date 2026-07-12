هيثم حسن: هكذا راوغت في هدف مصر الملغي ضد الأرجنتين.. والحكم ظلمنا

كشف هيثم حسن لاعب منتخب مصر عن كواليس هدف الفراعنة الرائع الملغي ضد الأرجنتين في كأس العالم، وكيف راوغ دفاع التانجو.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو مصر

وقال هيثم حسن عبر قناة إم بي سي مصر: "في بداية الهجمة كان مروان عطية ومحمد هاني يدافعون، وطلب مني حسام حسن أن يكون لي بعض المهام الدفاعية، مروان مرر الكرة لي وانطلق بها وراوغت اللاعب وذهبت إلى الأمام بدون تفكير".

وأضاف "أحد المدافعين حاول قطع الكرة مني لكني استطعت تغيير اتجاهي أثناء الجري ومررت الكرة إلى صلاح الذي مررها إلى زيكو بطريقة رائعة وسجل هدفا من أجمل أهداف كأس العالم، هو هدف رائع وكلما أشاهده أعتقد أنه من أجمل الأهداف في المونديال، ولا أعرف حتى الآن لماذا تم إلغاء هذا الهدف، ولم يكن هناك أي خطأ علينا".

وواصل "كانت لحظة رائعة لنا أضفنا بها الهدف الثاني، ولكن بعد إلغاء الهدف شعرنا بالظلم وأعتقد إن سجل منتخب الأرجنتين هذا الهدف لاحتسبه الحكم".

وأكمل "بعد استقبال الهدف الأول من الأرجنتين دخلنا في لحظة شك، كنا نستحق الفوز لأننا لعبنا مباراة مثالية وشوبير حارس عظيم وقدم مستوى أكثر من رائع، ولكن للأسف يمكنك أن تفوز ضد فريق قوي ولكن لا تستطيع محاربة الحكم وأشياء أخرى".

وشدد "الخروج بتلك الصورة من كأس العالم أمر محزن بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "كنت ألعب الكرة وأنا صغير في الحي الذي ولدت فيه مع أصدقائي، وكنت أرواغ اللاعبين وتحول هذا الأمر بعد ذلك إلى عمل احترافي وتطورت طريقة لعبي لأنني كنت ألعب في الشارع كثيرا بغرض المتعة، والآن هناك من يدفعون الأموال مقابل أن نلعب كرة القدم وهذا ما ساهم في تطور مستواي".