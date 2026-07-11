هيثم حسن يكشف كواليس أزمة أوراقه التي أجلت مشاركته مع منتخب مصر

كشف هيثم حسن نجم منتخب مصر عن كواليس أزمة إنهاء أوراقه التي تسببت في تأخر مشاركته مع الفراعنة في المونديال.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو مصر

وقال هيثم عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت سأشارك أمام نيوزيلندا ولكن فيفا أجرى تحقيقا للتأكد من صحة أوراقي، وتم حل هذه المشكلة سريعا في أقل من 24 ساعة ولم يعد هناك أزمة للمشاركة مع منتخب مصر".

وأضاف "شعرت بالحزن لعدم المشاركة في البداية مع مصر لأنني كنت أريد اللعب في كأس العالم وكان هذا من أولوياتي وكنت أريد ترك بصمتي، ولكن الجهاز الفني والإداري قاموا بعمل رائع من أجل حل الأزمة ومشاركتي".

وأكمل "سعيد جدا بالاندماج مع مجموعة اللاعبين في منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم".

وواصل "إحساسي كان رائعا بالإحماء للمشاركة لأول مرة مع منتخب مصر في كأس العالم، وتذكرت كل ما مررت به في طفولتي إلى أن جاءت هذه اللحظة".

وأكد "الحمد لله أنني شاركت مع منتخب مصر وأصبحت من العناصر الفاعلة في الفريق خلال كأس العالم".

وأوضح "وسيم أحمد على اتصال بي منذ وقت طويل جدا وكان شاهدا على تألقي في أوروبا، إلى أن وصلت لتمثيل منتخب مصر وهو تشاور مع الجهاز الفني واتحاد الكرة وسهل لي الأمور لأتمكن من الانضمام للمنتخب".

وأشار "هاني أبو ريدة كان مهتما جدا بملف انضمامي لمنتخب مصر، وكذلك محمد عبد الواحد الذي ساعدني في الكثير من الأمور، وحسام حسن شرح لي موقف المنتخب ومشروعه مع مصر وتمثيلي لمصر".

وشدد "أذهب لمصر كل صيف لقضاء الإجازة مع عائلتي وأنا من كبار مشجعي منتخب مصر".

وأردف "أريد الفوز بكل المباريات مع منتخب مصر، المعروف أن المنتخب المصري هو ملك إفريقيا وهو الأقوى على مستوى القارة".

وتابع "حاليا يوجد جيل متميز وهام جدا في تاريخ الكرة المصرية وأيضا الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الذي جمع هذه المجموعة وأصبحنا على قلب رجل واحد".

لاعب ريال أوفييدو الإسباني واصل "في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أظهر منتخب مصر قدراته الفنية الرائعة، ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب القادر على تحقيق الكثير لمصر والظهور بشكل مميز في المستقبل".

وأتم تصريحاته "الأحلام ليس لها ثمن، ومنتخب مصر قادر على الفوز بكل مبارياته المقبلة".