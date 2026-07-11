تشكيل كأس العالم – هالاند يقود هجوم النرويج ضد إنجلترا

يقود إيرلينج هالاند هجوم منتخب النرويج ضد إنجلترا في كأس العالم.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج إنجلترا

ويلعب منتخب إنجلترا ضد النرويج في دور الـ8 لكأس العالم.

وأجرى ستالي سولباكين المدير الفني لمنتخب النرويج تبديل وحيد في تشكيل فريقه بمشاركة أندرياس شيجيلديروب بدلا من أنطونيو نوسا.

وجاء تشكيل النرويج كالآتي:

الحارس: أوريان نايلاند

الدفاع: خوليان رييرسون - كريستوفر أجير - توربورن هيجيم - دافيد مولر وولف

الوسط: مارتن أوديجارد - ساندر بيرج - باتريك بيرج

الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلنج هالاند – أندرياس شيجيلديروب

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد المتأهل من مواجهة الأرجنتين مع سويسرا.