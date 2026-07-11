تشكيل كأس العالم – جون ستونز أساسي مع إنجلترا ضد النرويج
السبت، 11 يوليه 2026 - 23:06
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل الأسود الثلاثة لمواجهة النرويج في كأس العالم.
ويلعب منتخب إنجلترا ضد النرويج في دور الـ8 لكأس العالم.
ويعوض جون ستونز غياب جاريل كوانساه الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة المكسيك الماضية.
وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:
المرمى: جوردان بيكفورد
الدفاع: إيزري كونسا – جون ستونز – مارك جيهي – نيكو أورايلي
الوسط: ديكلان رايس – إليوت أندرسون – جود بيلينجهام
الهجوم: نوني مادويكي – هاري كين – أنتوني جوردن
نرشح لكم
هيثم حسن يكشف شعور اللعب ضد ميسي.. واستقبال جمهور مصر له هيثم حسن: لهذا السبب اخترت اللعب لمصر وليس تونس أو فرنسا.. ومزاملة صلاح كان حلمي هيثم حسن: هكذا رواغت في هدف مصر الملغي ضد الأرجنتين.. والحكم ظلمنا هيثم حسن يكشف كواليس أزمة أوراقه التي أجلت مشاركته مع منتخب مصر تشكيل كأس العالم – هالاند يقود هجوم النرويج ضد إنجلترا كأس العالم - مباراة إنجلترا والنرويج مهددة بالتأجيل بسبب الحرارة المرتفعة أبو ريدة: التأهل إلى كأس العالم مرتين في عهد الرئيس السيسي يعكس حجم دعمه المتواصل الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بإنجاز كأس العالم.. ويطلب تكريم لاعبي المنتخب