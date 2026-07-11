تشكيل كأس العالم – جون ستونز أساسي مع إنجلترا ضد النرويج

كأس العالم - جمال بلعمري: الشعب المصري استقبل المنتخب كالشرفاء المظلومين.. وتلاعبوا بمشاعرنا

كأس العالم - مؤتمر هاري كين: أصبحنا أكثر خبرة.. ولم نقدم أفضل نسخة من إنجلترا بعد