تشكيل كأس العالم – جون ستونز أساسي مع إنجلترا ضد النرويج

السبت، 11 يوليه 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

إنجلترا - كرواتيا - جون ستونز

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل الأسود الثلاثة لمواجهة النرويج في كأس العالم.

جون ستونز

النادي : مانشستر سيتي

النرويج
إنجلترا

ويلعب منتخب إنجلترا ضد النرويج في دور الـ8 لكأس العالم.

ويعوض جون ستونز غياب جاريل كوانساه الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة المكسيك الماضية.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: إيزري كونسا – جون ستونز – مارك جيهي – نيكو أورايلي

الوسط: ديكلان رايس – إليوت أندرسون – جود بيلينجهام

الهجوم: نوني مادويكي – هاري كين – أنتوني جوردن

إنجلترا كأس العالم جون ستونز النرويج
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