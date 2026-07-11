كأس العالم - مباراة إنجلترا والنرويج مهددة بالتأجيل بسبب الحرارة المرتفعة

السبت، 11 يوليه 2026 - 21:54

كتب : FilGoal

احتفال هاري كين - إنجلترا ضد المكسيك

باتت مباراة إنجلترا والنرويج، المقرر إقامتها منتصف الليل بداية يوم الأحد في ربع نهائي كأس العالم 2026، مهددة بالتأجيل بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بمدينة ميامي الأمريكية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أعلنت السلطات في جنوب ولاية فلوريدا حالة خطر بسبب موجة الحر، إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 29 و32 درجة مئوية، فيما قد تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة مئوية بالتزامن مع موعد انطلاق المباراة.

وأصدرت مدينة ميامي تحذيرا للسكان، دعت خلاله إلى الإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس الخفيفة، وتجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، مع البقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان.

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في المقابل، توصي رابطة اللاعبين المحترفين العالمية FIFPRO بتأجيل أو إرجاء المباريات إذا تجاوزت درجة الحرارة 28 درجة مئوية حفاظا على سلامة اللاعبين.

ورغم ذلك، أكد التقرير أنه لا توجد حتى الآن أي نية لدى اللجنة المنظمة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعديل موعد انطلاق المباراة.

وكان منتخب إنجلترا قد تعرض لظروف مشابهة في مباراة دور الـ16 أمام المكسيك، والتي تأجلت لمدة ساعة بسبب العواصف الرعدية، قبل أن يحقق منتخب الأسود الثلاثة الفوز بنتيجة 3-2 ويتأهل إلى ربع النهائي.

كما أعلنت الحكومة البريطانية تمديد ساعات عمل الحانات في إنجلترا وويلز حتى 30 دقيقة بعد نهاية المباراة، تحسبا لأي تأخير في موعد انطلاق اللقاء، وذلك لضمان تمكين الجماهير من متابعة المباراة كاملة.

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