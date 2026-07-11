الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بإنجاز كأس العالم.. ويطلب تكريم لاعبي المنتخب

السبت، 11 يوليه 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

شعار الأهلي

هنأ مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بعد الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وأعلن النادي الأهلي رغبته في تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي.

وأشاد الأهلي في بيان رسمي بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال البطولة، مؤكدا أن اللاعبين ظهروا بصورة تليق بالكرة المصرية وحققوا إنجازا يُحسب للرياضة المصرية.

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كما أثنى النادي على التكريم الذي حظيت به بعثة المنتخب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن هذا التكريم يُجسد دعم الدولة المستمر للرياضة المصرية ويُعد تتويجا للإنجاز الذي حققه المنتخب.

وأوضح الأهلي أنه خاطب اتحاد الكرة لتحديد الموعد المناسب من أجل إقامة حفل لتكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، تقديرا لما قدموه في كأس العالم.

واستقبل الرئيس السيسي منتخب مصر صباح اليوم في القصر الرئاسي في العلمين لتكريم الفراعنة بعد العودة من كأس العالم.

ومنح الرئيس السيسي كل أفراد بعثة منتخب مصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى تكريما لهم.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه دعوة تناول الغداء للمنتخب معه تكريما لما قدموه في كأس العالم.

النادي الأهلي منتخب مصر
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