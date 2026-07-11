ربيعة: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال.. ولن أرتدي قميصا غيره في مصر

كشف رامي ربيعة مدافع منتخب مصر، كواليس رحيله عن الأهلي، مؤكدا أن قراره لم يكن بسبب المقابل المادي، وإنما بحثا عن التقدير، مشددا على أنه لن يرتدي قميص أي نادٍ داخل مصر سوى الأهلي.

رامي ربيعة النادي : العين الأهلي

وانضم رامي ربيعة للعين الإماراتي بعدما رحل عن النادي الأهلي صيف 2025.

وقال ربيعة عبر إم بي سي مصر: "قيل وقت رحيلي إنني رحلت عن الأهلي لأنني طلبت رقما ماليا كبيرا، لكن الحقيقة مختلفة تماما".

وواصل "إدارة الأهلي كانت ترى أن هذين الموسمين سيكونان الأخيرين لي مع النادي، لذلك كنت أرى أن من حقي أن أحصل على التقدير الذي يناسب هذه المرحلة من مسيرتي".

وأردف "لم تكن المسألة تتعلق بالطمع أو المال، وإنما بالتقدير، عندما يشعر اللاعب أن النادي يراه في آخر سنواته، فمن الطبيعي أن ينتظر تقديرا يتناسب مع ذلك".

وكشف "الأهلي تفاوض معي قبل غلق باب القيد بأيام قليلة، وبعدها انتشرت شائعات كثيرة بأنني تفاوضت مع أندية أخرى، وتحولت في نظر البعض إلى شخص يبحث عن المال أو حتى خائن، وهذا لم يكن صحيحا".

وأكمل "ما حدث كان مجرد عرض وطلب، وهو أمر طبيعي في كرة القدم. النادي يقدم عرضه، ومن حقي أن أقبل أو أرفض، وطلبت الرقم الذي رأيته مناسبا، ولم أكن أعرف إذا كان النادي سيوافق عليه أم لا، لكن من حقي أن أحدد قيمتي".

وواصل "التقدير المادي يمنح اللاعب دافعا أكبر للعطاء، ولا يعني أبدا أن انتماءه للنادي مرتبط بالأموال، انتمائي للأهلي لم يكن يومًا محل شك، فأنا موجود في النادي منذ أن كان عمري 10 سنوات، ولا أحد يستطيع التشكيك في ذلك".

وأضاف "أتفهم غضب الجماهير، ولو كنت مكانهم ربما شعرت بالأمر نفسه، لكن الحقيقة أنني لم أنتقل إلى المنافس المباشر، ولم أتخذ أي خطوة ضد مصلحة الأهلي".

وأتم "فضلت خوض تجربة جديدة خارج مصر، لأنني وجدت في نادي العين الإماراتي بيئة احترافية كبيرة، سواء في الإدارة أو التنظيم أو الاهتمام باللاعبين، وإذا عدت إلى مصر يوما، فلن ألعب لأي نادٍ آخر غير الأهلي".

وخاض ربيعة مع الأهلي 339 مباراة مسجلا 18 هدفا وصنع 8 آخرين.